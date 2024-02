Bryan Adams volvió a Monterrey con un show espectacular

Bryan Adams presentó “An evening with Bryan Adams” en la Arena Monterrey.

Ante miles de asistentes y con un solo out, el grupo Believen fue el primero en abrir en iniciar el concierto con una hora de presentación.

Previo a la salida del cantante, salió un carro volador de color blanco, por toda la Arena Monterrey. Esa atracción cautivó a los presentes.

Bryan Adams en el regreso a Monterrey pic.twitter.com/LmgQGrQny0 — Mariela Pocurull (@mariela_po) February 7, 2024

El cantante canadiense salió al escenario con "Kick ass", en punto de las 9:34 pm, seguido de "Can't stop this", "Somebody" y "18 Till I Die".

Mientras Bryan Adams tocaba "Heaven",

Que bonito todo el concierto de Bryan Adams 🥹❤️‍🩹 pic.twitter.com/KK81kJAEHn — 𝐓𝐡𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐳𝐳𝐲 (@lizbethrdz__) February 7, 2024

Bryan enamoró con su guitarra por más de 2 horas y con un repertorio de 25 canciones.

