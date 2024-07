Brincos Dieras revela que sufrió un intento de secuestro

El popular payaso Brincos Dieras, conocido en la vida real como Roberto Carlo, reveló detalles impactantes de su vida, incluido un intento de secuestro que dejó a todos asustados.

Brincos Dieras, quien ha compartido 25 años de su vida con su esposa, en entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, narró la historia de amor entre ambos. Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida poco después de su boda cuando fue víctima de un intento de secuestro. Durante un show, le ordenaron cortar la presentación y lo llevaron a un lugar seguro en una camioneta.

"Se metieron a mi casa, estaba mi esposa, estaban mis hijos y todos andaban bien asustados", explicó el comediante. "Tenía 10 hombres armados arriba, 10 hombres armados abajo, checándome la casa. Iban sobre mí, yo estaba en un show, me dicen ‘córtale’ y fueron por mí en una camioneta y me llevaron a esconderme a la chingada".

En aquel momento, Brincos Dieras no era tan famoso como lo es ahora, lo que hace aún más misterioso el motivo detrás del intento de secuestro. "No era muy conocido, pero no sé, me traían ganas", comentó.

El comediante recordó que en Monterrey, durante esa época, era común que personas de diversas profesiones fueran víctimas de levantones.

"Se hizo muy de moda en aquellos años que secuestraban a cualquier persona, un taquero, un paletero, lo que sea", mencionó.

A pesar de su creciente popularidad, Brincos Dieras no ha cambiado sus hábitos laborales. "Trato de trabajar con la gente que me contrate", destacó, insinuando que el incidente fue un hecho aislado. "Nadie supo qué rollo, solo fue esa vez, ya no me molestaron ni me pidieron dinero".

Yordi Rosado sugirió que el intento de secuestro pudo haber sido un caso de identidad equivocada, a lo que Brincos Dieras asintió. "Sí, o a lo mejor se equivocaron y se metieron a la casa equivocada, pero se cabreó mi vieja", concluyó el comediante.

Brincos Dieras y su experiencia con shows privados para grupos delictivos

Durante la misma entrevista, Yordi Rosado le preguntó a Brincos Dieras si había sido contratado por grupos delictivos para animar sus eventos. El comediante respondió inicialmente con humor: “Saludos a mis amigos, jaja, no es cierto”, para luego admitir: “Sí, sí he ido, he ido a bastantes eventos”.

A pesar de su apretada agenda, el payaso regiomontano ha solicitado por diversos públicos, incluyendo aquellos vinculados al mundo del narcotráfico. El comediante admitió que, aunque actualmente no realiza muchos shows privados, cuando alguien de este ámbito lo contrata, no puede rechazar la oportunidad.

“Son eventos que ya no hago con frecuencia debido a mi agenda, pero cuando me llaman, debo atenderlos”, dijo.

Brincos Dieras relató que, en general, la experiencia en estos eventos ha sido “positiva”, describiendo el trato recibido como excepcional. “Me la paso bien chido, te atienden bien padre, te dan snacks, te preguntan ‘qué le falta’, a toda madre, y es un show normalito, como si fuera un show de los normalitos”, señaló.

Sin embargo, también compartió una anécdota curiosa. En una ocasión, uno de los organizadores le pidió específicamente que no hiciera bromas con las mujeres presentes. "El jefe me dijo: 'Nada más con las mujeres no', como si pensara que les haría el famoso 'helicóptero'", bromeó Brincos Dieras.

A pesar del contexto particular de su audiencia en estos eventos, el comediante enfatizó que para él es simplemente su trabajo. "Ellos tienen su labor, yo tengo la mía, y si quieren reír, yo me encargo de eso", concluyó con su característico estilo desenfadado.

