BAFTA cambia sus reglas para premios cinematográficos 2027

BAFTA anunció cambios en elegibilidad y votación para 2027, además de nuevos criterios sobre producciones británicas e inteligencia artificial

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) anunció una serie de cambios en los requisitos de elegibilidad y en las reglas de votación para sus premios cinematográficos de 2027, con ajustes enfocados en ampliar la participación, fortalecer la evaluación de las producciones británicas y establecer nuevos criterios sobre el uso de inteligencia artificial.

Las modificaciones representan una actualización de sus procesos internos, aunque no alcanzan el nivel de los cambios recientes implementados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) para los Premios Óscar.

Amplían selección de Mejor Película Británica

Uno de los principales cambios se aplicará en la categoría de Mejor Película Británica.

La lista preliminar de producciones seleccionadas después de la primera ronda de votación aumentará de 15 a 20 títulos.

A pesar de esta ampliación, la categoría conservará sus 10 nominaciones finales: cinco serán elegidas directamente mediante la votación de los miembros de la academia y las otras cinco serán definidas por un jurado especializado.

Emma Baehr, directora ejecutiva de premios y contenidos de BAFTA, explicó que la intención es ampliar las oportunidades para que más integrantes de la academia conozcan y voten por películas británicas.

La directiva señaló que esta categoría representa una de las celebraciones más importantes de la institución y es considerada una de sus principales áreas de reconocimiento.

Nuevas reglas para las categorías de actuación

La BAFTA también modificó el proceso de selección en las categorías de interpretación. A partir de ahora, los integrantes del comité de casting podrán participar junto con el comité de actuación durante las rondas de preselección y nominaciones.

La decisión busca incorporar mayor experiencia al proceso, especialmente debido al alto número de candidatos que participan en estas categorías.

Según Baehr, existen más de 700 postulaciones en las cuatro categorías de actuación, cuyos registros cierran una semana antes que el resto de las áreas, por lo que consideraron necesario mantener una mayor participación de especialistas.

A diferencia de los cambios realizados por los Óscar, la BAFTA mantendrá la restricción que impide que un intérprete reciba varias nominaciones dentro de una misma categoría.

La academia británica había permitido anteriormente esta posibilidad, como ocurrió cuando Margot Robbie recibió dos nominaciones a Mejor Actriz de Reparto en 2020, pero posteriormente modificó la regla tras una revisión.

Baehr explicó que la medida busca mantener condiciones equitativas dentro de las categorías de actuación.

Actualizan reglas sobre inteligencia artificial

Ante el crecimiento del uso de herramientas de inteligencia artificial en la industria audiovisual, la BAFTA incorporó nuevas disposiciones para aclarar su postura sobre esta tecnología.

El reglamento ahora establece que los premios reconocen los logros humanos relacionados con la creación, desarrollo y realización de una obra artística final, sin importar las herramientas utilizadas durante el proceso.

Además, la institución podrá solicitar información adicional cuando el uso de inteligencia artificial generativa u otras herramientas digitales sea relevante para evaluar una producción y determinar el nivel de participación creativa humana.

Baehr explicó que esta medida permitirá a la academia revisar casos específicos cuando sea necesario.

La decisión final sobre la elegibilidad de una obra corresponderá al comité de cine.

La directiva señaló que cualquier reconocimiento BAFTA siempre sería otorgado a una persona, incluso si una producción utilizara herramientas de inteligencia artificial.

Más controles contra acoso e intimidación

La BAFTA mantendrá la exigencia de políticas contra el acoso y la intimidación para las categorías relacionadas con producciones británicas.

Los participantes deberán declarar que cumplen con los estándares establecidos por la Autoridad Independiente de Estándares de las Industrias Creativas (CIISA).

La academia ahora solicitará información sobre estas políticas a todas las producciones inscritas, aunque por el momento no será obligatorio para aquellas que compiten fuera de las categorías británicas.

La medida será supervisada y podría convertirse en un requisito obligatorio en futuras ediciones.

Además de los cambios en sus reglamentos, la BAFTA dio a conocer el calendario para la próxima ceremonia.

Las inscripciones comenzarán el 22 de julio, mientras que la primera ronda de votación iniciará el 4 de diciembre.

Las listas preliminares serán anunciadas el 7 de enero, fecha en la que también arrancará la segunda ronda de votación. Las nominaciones finales se abrirán el 19 de enero y la votación definitiva comenzará el 26 de enero.

La ceremonia de entrega de los premios BAFTA se realizará el 21 de febrero.