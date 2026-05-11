Ganadores y nominados BAFTA TV 2026: lista completa

Londres celebra esta domingo los Premios BAFTA de Televisión 2026, que reconocen a lo mejor de la pantalla chica británica en programas, actores, actrices y entretenimiento durante los últimos 12 meses.
La ceremonia, conducida por Greg Davies desde el Royal Festival Hall, actualiza en tiempo real a sus ganadores conforme avanza la premiación.
“Adolescence” lidera la gala
La serie de Netflix llegó como la gran favorita con 11 nominaciones y ya comenzó a imponerse en categorías clave, consolidándose como una de las producciones más destacadas del año.
Los BAFTA TV Awards premian drama, comedia, entretenimiento, factual y actuaciones, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual del Reino Unido.
La lista completa de ganadores seguirá actualizándose conforme se anuncien más resultados desde Londres.
Serie dramática
- Mil golpes
- Luces azules
- Código de silencio
- Esta ciudad es nuestra
Drama de duración limitada
- Adolescencia
- Luché contra la ley
- Allanamiento de morada
- Cómo se siente una chica
Actor principal
- Colin Firth - Lockerbie: En busca de la verdad
- Ellis Howard - Lo que se siente al ser una chica
- James Nelson-Joyce - Esta ciudad es nuestra
- Matt Smith - La muerte de Bunny Munro
- Stephen Graham - Adolescencia
- Taron Egerton - Humo
Actriz principal
- Aimee Lou Wood - Club de Cine
- Erin Doherty - Mil golpes
- Jodie Whittaker - Toxic Town
- Narges Rashidi - Prisionero 951
- Sheridan Smith - Luché contra la ley
- Siân Brooke - Luces azules
Actor de reparto
GANADOR: Owen Cooper - Adolescence
- Ashley Walters - Adolescencia
- Fehinti Balogun - Camino del cementerio
- Joshua McGuire - El oro
- Paddy Considine - MobLand
- Rafael Mathé - La muerte de Bunny Munro
Actriz de reparto
GANADORA: Christine Tremarco - Adolescence
- Aimee Lou Wood - El loto blanco
- Chyna McQueen - Consigan a Millie Black
- Emilia Jones - Task
- Erin Doherty - Adolescencia
- Rose Ayling-Ellis - Reencuentro
Comedia con guion
GANADOR: Amandaland
- Big Boys
- ¿Cómo estás? Es Alan
- Cosas que deberías haber hecho
Mejor actor en una comedia
- Jim Howick - ¡Aquí vamos!
- Jon Pointing - Big Boy
- Lenny Rush - ¿Estoy siendo irracional?
- Mawaan Rizwan - Jugo
- Oliver Savell - Cambiando de rumbo
- Steve Coogan - ¿Cómo estás? Es Alan (Partridge)
Mejor actriz en una comedia
- Diane Morgan - Mandy
- Jennifer Saunders - Amandaland
- Katherine Parkinson - ¡Aquí vamos!
- Lucy Punch - Amandaland
- Philippa Dunne - Amandaland
- Rosie Jones - Traficantes
Entretenimiento
- El show de Graham Norton
- El último en reír
- El gran espectáculo de Michael McIntyre
- ¿Te mentiría?
Espectáculo de entretenimiento
- Amanda Holden y Alan Carr - El trabajo de Amanda y Alan en España
- Bob Mortimer - El último en reír
- Claudia Winkleman - Los famosos traidores
- Lee Mack - El Club del 1%
- Rob Beckett & Romesh Ranganathan - Rob & Romesh Vs...
- Romesh Ranganathan - Romesh: Can't Knock the Hustle
Entretenimiento basado en hechos reales
- Vuelve a tu lugar de origen
- Al filo de la navaja: En busca de estrellas Michelin
- Carrera a través del mundo
Reality
GANADOR: Los traidores famosos
- El jurado: Juicio por asesinato
- Squid Game: El desafío
- Islas Vírgenes
Telenovela
- Accidente
- Coronation Street
- EastEnders
Mejor serie diurna
- La persecución
- Lorraine
- La casa de los juegos de Richard Osman
- Detectives de estafas
Internacional
- El Oso
- El diplomático
- Pluribus
- Separación
- El estudio
- El Loto Blanco
Infantil: Guionizado
- Crongton
- Ciencia Horrible
- Shaun la oveja
- El maravillosamente extraño mundo de Gumball
Infantil: Sin guion
- Bichos: Una aventura en miniatura
- ¡Boosnoo!
- Los 60 Tiburones Mortales: Salvando Tiburones
- Guerra Mundial.Yo (Investigación de Sky Kids)
Serie documental
- Bibaa y Nicole: Asesinato en el parque
- Educando a Yorkshire
- No ver el mal
- El escándalo de la policía encubierta: Amor y mentiras al descubierto
Evidencia especializada
- Belsen: Lo que encontraron
- Simon Schama: El camino a Auschwitz
- Sobreviviendo a Black Hawk Down
- Vietnam: La guerra que cambió Estados Unidos
Actualidad
- Rompiendo filas: Dentro de la guerra de Israel (Exposición) (ITV1)
- Los contratos de Covid: Siga el rastro del dinero (ITV1)
- Gaza: Médicos bajo ataque (Channel 4)
- Agentes encubiertos en la policía (Panorama) (BBC One)
- Cobertura informativa
Premio al Momento Memorable de P&O Cruises (votado por el público)
- Adolescencia - Jamie se enfada con el psicólogo
- Big Boys - No lo logré, ¿verdad?
- Luces azules: La policía recibe una advertencia sobre un complot para silenciar a un testigo clave
- Los traidores famosos: Alan Carr gana
- El último en reír: la cita rápida de Bob Mortimer y Richard Ayoade
- Lo que siente una chica: Byron se marcha a Brighton para empezar la universidad, donde se presenta como Paris