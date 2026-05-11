Ganadores y nominados BAFTA TV 2026: lista completa

Los BAFTA TV Awards premian drama, comedia, entretenimiento, factual y actuaciones, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más importantes

Londres celebra esta domingo los Premios BAFTA de Televisión 2026, que reconocen a lo mejor de la pantalla chica británica en programas, actores, actrices y entretenimiento durante los últimos 12 meses.

La ceremonia, conducida por Greg Davies desde el Royal Festival Hall, actualiza en tiempo real a sus ganadores conforme avanza la premiación.

“Adolescence” lidera la gala

La serie de Netflix llegó como la gran favorita con 11 nominaciones y ya comenzó a imponerse en categorías clave, consolidándose como una de las producciones más destacadas del año.

Los BAFTA TV Awards premian drama, comedia, entretenimiento, factual y actuaciones, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual del Reino Unido.

La lista completa de ganadores seguirá actualizándose conforme se anuncien más resultados desde Londres.

Serie dramática

Mil golpes

Luces azules

Código de silencio

Esta ciudad es nuestra

Drama de duración limitada

Adolescencia

Luché contra la ley

Allanamiento de morada

Cómo se siente una chica

Actor principal

Colin Firth - Lockerbie: En busca de la verdad

Ellis Howard - Lo que se siente al ser una chica

James Nelson-Joyce - Esta ciudad es nuestra

Matt Smith - La muerte de Bunny Munro

Stephen Graham - Adolescencia

Taron Egerton - Humo

Actriz principal

Aimee Lou Wood - Club de Cine

Erin Doherty - Mil golpes

Jodie Whittaker - Toxic Town

Narges Rashidi - Prisionero 951

Sheridan Smith - Luché contra la ley

Siân Brooke - Luces azules

Actor de reparto

GANADOR: Owen Cooper - Adolescence

Ashley Walters - Adolescencia

Fehinti Balogun - Camino del cementerio

Joshua McGuire - El oro

Paddy Considine - MobLand

Rafael Mathé - La muerte de Bunny Munro

Actriz de reparto

GANADORA: Christine Tremarco - Adolescence

Aimee Lou Wood - El loto blanco

Chyna McQueen - Consigan a Millie Black

Emilia Jones - Task

Erin Doherty - Adolescencia

Rose Ayling-Ellis - Reencuentro

Comedia con guion

GANADOR: Amandaland

Big Boys

¿Cómo estás? Es Alan

Cosas que deberías haber hecho

Mejor actor en una comedia

Jim Howick - ¡Aquí vamos!

Jon Pointing - Big Boy

Lenny Rush - ¿Estoy siendo irracional?

Mawaan Rizwan - Jugo

Oliver Savell - Cambiando de rumbo

Steve Coogan - ¿Cómo estás? Es Alan (Partridge)

Mejor actriz en una comedia

Diane Morgan - Mandy

Jennifer Saunders - Amandaland

Katherine Parkinson - ¡Aquí vamos!

Lucy Punch - Amandaland

Philippa Dunne - Amandaland

Rosie Jones - Traficantes

Entretenimiento

El show de Graham Norton

El último en reír

El gran espectáculo de Michael McIntyre

¿Te mentiría?

Espectáculo de entretenimiento

Amanda Holden y Alan Carr - El trabajo de Amanda y Alan en España

Bob Mortimer - El último en reír

Claudia Winkleman - Los famosos traidores

Lee Mack - El Club del 1%

Rob Beckett & Romesh Ranganathan - Rob & Romesh Vs...

Romesh Ranganathan - Romesh: Can't Knock the Hustle

Entretenimiento basado en hechos reales

Vuelve a tu lugar de origen

Al filo de la navaja: En busca de estrellas Michelin

Carrera a través del mundo

Reality

GANADOR: Los traidores famosos

El jurado: Juicio por asesinato

Squid Game: El desafío

Islas Vírgenes

Telenovela

Accidente

Coronation Street

EastEnders

Mejor serie diurna

La persecución

Lorraine

La casa de los juegos de Richard Osman

Detectives de estafas

Internacional

El Oso

El diplomático

Pluribus

Separación

El estudio

El Loto Blanco

Infantil: Guionizado

Crongton

Ciencia Horrible

Shaun la oveja

El maravillosamente extraño mundo de Gumball

Infantil: Sin guion

Bichos: Una aventura en miniatura

¡Boosnoo!

Los 60 Tiburones Mortales: Salvando Tiburones

Guerra Mundial.Yo (Investigación de Sky Kids)

Serie documental

Bibaa y Nicole: Asesinato en el parque

Educando a Yorkshire

No ver el mal

El escándalo de la policía encubierta: Amor y mentiras al descubierto

Evidencia especializada

Belsen: Lo que encontraron

Simon Schama: El camino a Auschwitz

Sobreviviendo a Black Hawk Down

Vietnam: La guerra que cambió Estados Unidos

Actualidad

Rompiendo filas: Dentro de la guerra de Israel (Exposición) (ITV1)

Los contratos de Covid: Siga el rastro del dinero (ITV1)

Gaza: Médicos bajo ataque (Channel 4)

Agentes encubiertos en la policía (Panorama) (BBC One)

Cobertura informativa

Premio al Momento Memorable de P&O Cruises (votado por el público)