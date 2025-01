Arnold Schwarzenegger dona un millón de dólares a Los Ángeles

El actor Arnold Schwarzenegger anunció una donación de un millón de dólares para combatir los incendios que se registran en Los Ángeles, en el sur de California (EUA).

En una publicación en sus redes sociales, de las que hacen eco medios estadounidenses, el intérprete de 'Terminator' señaló que su donación se distribuirá entre la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la Fundación de Bomberos de California y el capítulo de Los Ángeles de Hábitat para la Humanidad.

"No me gusta cuando las empresas o los ricos piden a sus fans que hagan donaciones por ellos", escribió en Instagram el actor, quien fue gobernador de California entre 2003 y 2011.

Schwarzenegger además dio a conocer la venta de camisetas con una imagen suya para recaudar fondos a favor de esas organizaciones.

A lot of my fans have asked me how they can help LA.



I’m going to lead the way. I’m sending a million dollars of my own money, split between @LAFDFoundation, @CAFireFound, and @HabitatLA. I don’t like when companies or rich people ask their fans to make their donations for them. pic.twitter.com/pgZxIEaCMc