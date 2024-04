Andrea Ele debuta en Pa'l Norte y solo su amiga fue a verla

“Andrea no te conozco, pero si te diré una cosa, el que pises un escenario así, no cualquiera, ya eres especial”, “El solo hecho de haber estado presente en un festival importante te hace ganadora, felicidades”, “Así empezaron miles de grupos te deseo la suerte del mundo”, “Muy pronto el escenario estará a reventar, no te rindas”, son algunas las expresiones de apoyo que Andrea Ele ha recibido.