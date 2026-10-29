Alfredo Adame revive rivalidad con Laura Bozzo con nueva burla

Alfredo Adame lanzó una burla que fue relacionada con Laura Bozzo, al decir que alguien no pudo entrar al cielo y fue regresado.

La rivalidad entre Alfredo Adame y Laura Bozzo volvió a dar de qué hablar luego de que el actor lanzara una nueva burla que fue relacionada con la conductora peruana.

“De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, expresó Adame en un comentario sarcástico, aunque no mencionó directamente a quién iba dirigido.

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El mensaje llamó la atención por los enfrentamientos que ambos han protagonizado desde hace tiempo, marcados por declaraciones en las que han dejado ver la poca simpatía que existe entre ellos.

La relación entre Adame y Bozzo ha estado rodeada de desencuentros públicos, por lo que una nueva indirecta que pudiera estar relacionada con la presentadora despertó el interés de sus seguidores.

Sin embargo, el actor no dio más detalles sobre la identidad de la persona a la que se refería, por lo que la posible alusión a Bozzo no puede darse por confirmada únicamente con esa frase.

Por ahora, queda pendiente saber si la conductora peruana reaccionará al comentario o si Adame dará más pistas sobre el destinatario de su burla.