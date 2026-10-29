Hija de Laura Bozzo desmiente rumores sobre muerte de su madre

Alejandra de la Fuente negó el supuesto fallecimiento de Laura Bozzo, quien permanece hospitalizada tras una cirugía de emergencia y complicaciones de salud

Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras una cirugía de emergencia y diversas complicaciones de salud.

La hija de la presentadora compartió en sus historias de Instagram un comunicado que rechaza categóricamente los rumores y pide a los medios de comunicación y al público verificar la información antes de difundirla.

El mensaje surgió luego de que distintas publicaciones en redes sociales aseguraran que la conductora había muerto, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, el comunicado difundido por su entorno desmintió esa versión y solicitó respeto para la familia durante este momento complicado.

¿Qué dijo la hija de Laura Bozzo sobre su supuesta muerte?

En el comunicado que Alejandra de la Fuente reposteó se rechaza de manera directa la información sobre el presunto fallecimiento de la conductora.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, señala el texto difundido en Instagram.

El mensaje también hizo un llamado a los usuarios de redes sociales y a los medios de comunicación para evitar replicar versiones sin confirmar y actuar con responsabilidad ante la situación médica de la presentadora.

“Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla”, agrega el comunicado.

La publicación concluye con un agradecimiento a las personas que han enviado mensajes de apoyo y solidaridad a la familia. No obstante, el pronunciamiento no incluye una actualización médica detallada ni precisa cuándo podría recibir el alta hospitalaria.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia el 13 de octubre de 2026, luego de presentar fuertes dolores abdominales mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero.

Los médicos detectaron una úlcera perforada que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

Después de la operación, su estado de salud se complicó. Entre los padecimientos reportados por medios de espectáculos se encuentran peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo.

Ante la complejidad de su cuadro clínico, la conductora fue trasladada a la Ciudad de México, donde permanece bajo atención médica especializada.

De acuerdo con información difundida, la presentadora ha mostrado una mejoría leve, aunque la neumonía continúa siendo una de las principales complicaciones de su recuperación.

El reporte más reciente disponible también señaló que su estado había sido descrito como grave, pero estable. Hasta el 28 de octubre, la familia no había confirmado oficialmente una fecha de alta ni proporcionado detalles sobre una posible salida de terapia intensiva.

Alejandra de la Fuente había hablado sobre la recuperación de su madre

Antes de compartir el comunicado que desmintió los rumores sobre la muerte de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente había expresado cierto optimismo sobre la evolución de su madre.

“Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”, declaró, de acuerdo con reportes de medios de espectáculos.

La familia ha mantenido reserva sobre varios aspectos de la atención médica de la conductora. Sus hijas, Alejandra y Victoria de la Fuente, se han mantenido al pendiente de su evolución, mientras personas cercanas han compartido información limitada sobre su estado.

El reciente comunicado se centró en desmentir su supuesto fallecimiento y pedir que se evite la propagación de información falsa, sin ofrecer nuevos detalles sobre el tratamiento o el pronóstico médico.

Los rumores sobre Laura Bozzo vuelven a circular en redes sociales

Las versiones sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo han circulado en distintas ocasiones en internet.

En esta nueva ola de publicaciones, algunos usuarios relacionaron los rumores con comentarios atribuidos al actor Alfredo Adame; sin embargo, el comunicado compartido por Alejandra de la Fuente no señaló directamente a una persona como responsable de difundir la información.

La situación pone nuevamente sobre la mesa la rapidez con la que se comparten noticias sin verificar en redes sociales, especialmente cuando se trata de la salud de figuras públicas.