¡Ahora es el turno de Will Smith! Rompe silencio sobre Jada

En los últimos días, la famosa pareja conformada por Jada Pinkett Smith y Will Smith ha estado en el centro de la atención mediática debido a las impactantes declaraciones de la actriz acerca de su relación y su vida personal y ahora, finalmente, Will Smith rompió el silencio.

De acuerdo con Times, Will Smith expresó que las memorias de su esposa lo han "despertado" de cierta manera. El actor destacó que ha llegado a comprender que Jada es mucho más "resistente, inteligente y compasiva de lo que él había entendido previamente". Esta revelación ha llevado a una reflexión profunda por parte de Will Smith sobre su relación de más de la mitad de su vida.

Will Smith compartió sus sentimientos y habló sobre la "ceguera emocional" que a menudo se desarrolla en relaciones tan largas y cercanas, donde se pueden perder los matices ocultos de la pareja. Sus palabras sugieren una comprensión profunda y la disposición de trabajar en su relación a pesar de las recientes revelaciones de Jada.

A pesar de que las declaraciones de la actriz han causado revuelo y controversia en los últimos días, Will Smith parece haber optado por abordar el asunto de manera reflexiva y comprensiva. Su respuesta se aleja de cualquier confrontación pública y muestra su deseo de comprender y apoyar a su esposa en este momento delicado.

Además de la respuesta de Will Smith, la entrevista con The New York Times reveló otros detalles interesantes. Jada Pinkett Smith admitió sentirse herida por el especial de Netflix de Chris Rock, en el que se hicieron bromas sobre su relación con Will. También compartió que ella y su esposo han participado en sesiones de ayahuasca, incluso después de la polémica en los Oscar.

La semana pasada, Jada Pinkett Smith dio a conocer que ella y Will han estado separados durante los últimos siete años, un detalle que forma parte de su nuevo libro de memorias. Estas declaraciones se realizaron en entrevistas con People Magazine y Today, donde aclaró la naturaleza de su relación actual.

En un momento de gran interés público, Will Smith ha optado por una respuesta comprensiva y reflexiva a las revelaciones de su esposa, demostrando su deseo de comprender y apoyarla en este período de cambio en su relación.

