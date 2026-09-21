Agotan boletos para el show Mentiras All Stars en California

La obra creada por José Manuel López Velarde llegará en octubre a Monterrey y Guadalajara tras agotar sus primeras localidades.

El aclamado proyecto musical Mentiras All Stars, obra creada por José Manuel López Velarde, continúa consolidándose como uno de los fenómenos teatrales y musicales más importantes del momento.

La producción anunció un éxito total en sus funciones al colgar el letrero de "Sold Out" para su presentación del 19 de septiembre de 2026, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El espectáculo destaca por reunir a un elenco estelar de primer nivel encabezado por Mariana Treviño, Belinda y la participación especial de Danna, quienes interpretan los grandes éxitos de la música ochentera con una producción renovada e impactante.

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Calendario de presentaciones en México

Tras su exitosa fecha de septiembre, la gira especial de Mentiras All Stars continuará con sus fechas programadas por importantes ciudades del país, marcando así su próxima participación en Monterrey el 2 de octubre de 2026, mientras que en Guadalajara se presentarán el 9 de octubre de 2026.

Un fenómeno musical que rompe récords

La respuesta del público ante el anuncio del elenco integrado por Treviño, Belinda y Danna ha superado las expectativas, logrando la venta total de localidades a los pocos días del lanzamiento de las entradas. La producción respaldada por Live Nation y OCESA promete brindar una experiencia inolvidable cargada de nostalgia, vestuarios icónicos y potentes interpretaciones vocales.