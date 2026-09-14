Cantan Danna y Belinda juntas en Mentiras El Musical

La artista mexicana tuvo una aparición especial en la obra de teatro para interpretar el personaje de Yuri junto a Belinda.

La cantante y actriz mexicana Danna sorprendió al público tras integrarse a la producción teatral Mentiras El Musical mediante una participación especial sobre el escenario, interpretando el papel de Yuri y compartiendo escena en un electrizante número musical junto a la cantante Belinda.

Durante la función, ambas intérpretes protagonizaron uno de los momentos más ovacionados de la noche al ejecutar a dueto la icónica canción "Amiga mía", en un despliegue vocal e interpretativo que fue aclamado por el público asistente al teatro.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió imágenes de su presentación encarnando al personaje de Yuri, acompañadas del mensaje.

"Soñé que era una mentirosa. Yuri llegaste en el momento perfecto para mí". Agrego la cantante de "Un mundo de caramelos" a la serie de fotografías compartidas.

En las fotografías de la función se observa a la artista caracterizada con vestuario de época junto al resto del elenco de la obra inspirada en los éxitos musicales de la década de 1980.

La aparición de la cantante fue recibida con entusiasmo por sus seguidores y los asistentes al recinto teatral, consolidando un hito más en su trayectoria dentro del teatro musical en México.