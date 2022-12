Adam Sandler demandó a mexicano que descargó película suya

Le explicaron que la condena por descargar una película ilegal podría alcanzar de los ocho a los doce años de cárcel y una multa de 100 a 250 mil dólares

Por: Patricia Agüero

Diciembre 14, 2022, 17:30

Un ciudadano mexicano narró su anécdota de cómo fue demandado por el actor de Hollywood, Adam Sandler.



La historia comienza cuando José Andrés Torres se fue a vivir a Estados Unidos con su tío cuando tenía 20 años, como todo millennial necesitaba del Internet, pero en el domicilio no contaban con este 'vital' servicio para un joven, así que decidió contratar la compañía Comcast.



Andrés ya tenía a un hermano viviendo en Estados Unidos y cuando este venía a visitarlo a su domicilio se ponían a ver películas en el celular.



Un día Andrés recibió un paquete en su domicilio, eran 'un montón de hojas' que tenían como remitente a su compañía de Internet, tras revisarlas se dio cuenta de que era una demanda a nivel federal por parte de la compañía de Cobbler LLC por haber descargado una película del actor Adam Sandler.



Al principio el joven pensó que se trataba de una broma porque 'jamás te imaginarías que esto pasaría', sin embargo, pronto comenzó a estar nervioso al grado de no poder dormir de la preocupación.



Una semana después recibió una carta que le indicaba que tenía que presentarse en la corte con un abogado y así lo hizo.



En el juzgado su abogado le explicó que la compañía Cobbler que era de Adam Sandler no ganó nada con esa película y por eso se estaban enfocando en demandar a la gente que estaba descargando la película ilegalmente para poder recuperar lo más dinero posible.





Andrés creyó ver una oportunidad para librarse de tal demanda, él tenía un celular marca iPhone y las películas no se podían descargar en este dispositivo y así se lo comunicó a los abogados que lo demandaban, pero poco le duró la alegría, ya que estos respondieron entregándole una hoja que decía que desde un teléfono Android habían sido descargadas al menos 150 películas.



'Dije no ma... ya perdí, pues yo tenía 20 años. Yo la verdad si me espanté, yo estaba temblando, quería llorar un poco, pero pues al mismo tiempo dije 'no ma... esta es mi primera historia grande en Estados Unidos'', recordó el hombre en un storytime en TikTok.



Le explicaron que la condena por descargar una película ilegal podría alcanzar de los ocho a los doce años de cárcel y una multa de 100 a 250 mil dólares.



Y aunque él no hubiera descargado las películas, como titular del contrato de Internet es responsable de todo lo que se usa en el módem, todo lo que se descarga.



Finalmente los abogados demandantes le ofrecieron un acuerdo en donde tenía que pagar en ese momento 3 mil dólares o de lo contrario el caso iba a seguir a lo 10, 15 y hasta 30 mil dólares más.



Evidentemente Andrés aceptó dicho acuerdo, no sin antes pedirle a sus dos hermanos mil dólares por cada uno porque fueron ellos quienes descargaron las películas.



Andrés comentó que meses después descubrió que fueron 500 personas en todo Estados Unidos a las que habían demandado por descargar la película de Adam Sandler.



'En la perra vida vuelvo a ver una película de ese güey', sentenció Andrés.