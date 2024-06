Actriz recibe soporte vital después de caer desde un balcón

La actriz de When Calls the Heart, Mamie Laverock, recibió soporte vital luego de una caída de cinco pisos desde el balcón de un hospital en Vancouver.

La joven de 19 años recibe soporte vital después de caer desde un balcón de cinco pisos, según una página de GoFundMe iniciada por sus padres Rob y Nicole Compton .

Mamie estaba bajo cuidado en un hospital en Vancouver cuando ocurrió el accidente después de "tener una emergencia médica" el 11 de mayo, según la recaudación de fondos. Su familia compartió que "Nicole viajó a Winnipeg para ayudar a Mamie" y "pudo llegar a tiempo para salvarle la vida". Después de ser trasladada de un hospital en Winnipeg a uno en Vancouver, sus padres escribieron que "su recuperación no está clara en este momento, pero está viva y muestra signos de mejoría".

Sin embargo, una actualización posterior de la página compartió noticias de un accidente adicional. "Nos entristece profundamente informar que el 26 de mayo, Mamie, que ha estado en tratamiento intensivo durante las últimas dos semanas", decía el mensaje, "fue escoltada fuera de una unidad segura del hospital y llevada a un pasillo con balcón desde donde cayó desde cinco pisos."

"Sufrió lesiones que amenazaron su vida, se sometió a múltiples cirugías extensas y actualmente recibe soporte vital", continuaron sus padres. "Estamos todos devastados y en shock en este momento tan difícil".

Laverock apareció en la serie de Hallmark 'When Calls the Heart' de 2014 a 2023, mientras que sus otros créditos incluyen This Means War, A Series of Unfortunate Events y The Hollow Child.

"Nos entristece profundamente escuchar la noticia sobre Mamie. Como miembro querido de nuestra comunidad When Calls the Heart, le deseamos a ella y a su familia paz, consuelo y muchas oraciones durante este momento difícil", declaró Hallmark Media.

