AC/DC desata el infierno rockero en la CDMX 17 años después

La legendaria banda australiana AC/DC regresó a México después de 17 años de ausencia con un explosivo concierto en la Ciudad de México

La legendaria banda australiana AC/DC regresó a México después de 17 años de ausencia con un explosivo concierto en la Ciudad de México, donde cerca de 65 mil fanáticos vibraron con el arranque de su gira Power Up Tour 2026.

La noche se convirtió en una auténtica celebración del rock, marcada por cuernos rojos, guitarras electrizantes y un repertorio lleno de clásicos que confirmaron la vigencia de la banda liderada por Angus Young y Brian Johnson.

Lee aquí la nota completa: AC/DC regresa a México en 2026 con su Power Up Tour

Un regreso cargado de energía

El concierto arrancó con fuerza desde los primeros acordes de “If You Want Blood (You've Got It)”, tras una introducción visual que simulaba la llegada de la banda a la ciudad en un auto envuelto en llamas.

A lo largo de casi dos horas, AC/DC ofreció un recorrido por sus temas más emblemáticos como “Back in Black”, “Highway to Hell” y “You Shook Me All Night Long”, que fueron coreados por miles de asistentes.

Uno de los momentos más intensos llegó con “Thunderstruck”, cuando el estadio entero retumbó al ritmo del icónico grito de “Thunder”, en una escena que desató la euforia colectiva.

Aunque el vocalista Brian Johnson interactuó en pocas ocasiones con el público, sus palabras fueron suficientes para encender a la multitud.

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“Es bueno verlos otra vez, ha sido mucho tiempo… vamos a divertirnos”, expresó antes de interpretar uno de los temas más esperados de la noche.

Por su parte, Angus Young, fiel a su estilo, se adueñó del escenario con su energía inagotable, recorriéndolo de extremo a extremo, incluso luciendo cuernos luminosos que conectaron con la estética del público.

Una fiesta infernal de principio a fin

El espectáculo, de aproximadamente 110 minutos, mantuvo una intensidad constante con un setlist que incluyó temas como “Rock and Roll Train”, “Dirty Deeds Done Dirty Cheap” y “Hell Ain’t a Bad Place to Be”.

La banda también envió un mensaje directo a sus seguidores mexicanos: “Esto es rock y nadie se los puede quitar”, reafirmando su conexión con una audiencia que respondió con cánticos y ovaciones.

El grupo The Pretty Reckless fue el encargado de abrir la velada, calentando el ambiente antes de la aparición estelar.

El regreso de AC/DC en México continuará con dos presentaciones más en el mismo recinto, programadas para el 11 y 15 de abril, esta última con boletos aún disponibles en cantidades limitadas.