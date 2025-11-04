AC/DC regresa a México en 2026 con su Power Up Tour

Los australianos vuelven tras más de una década y traerán de vuelta energía, nostalgia y una de las giras más esperadas del rock para fanáticos en la CDMX.

La espera terminó para los fans del rock en México, AC/DC confirmó oficialmente su regreso a la Ciudad de México con el Power Up Tour 2026, retomando la ruta internacional que vuelve a encender la leyenda australiana después de más de diez años lejos de los escenarios nacionales.

El concierto será el 7 de abril de 2026, donde la agrupación volverá a sonar con ese sello crudo y eléctrico que marcó generaciones completas. Brian Johnson regresa al frente de la voz, mientras Angus Young mantiene viva la estética original: escuela pura de riffs, energía sin filtro y un catálogo de himnos que hoy tienen peso histórico.

La preventa será el 6 de noviembre y la venta general será el 7 de noviembre vía Ticketmaster.

La banda australiana regresa a Chile tres décadas después

El concierto se realizará en el parque del Estadio Nacional, marcando apenas la segunda presentación de la agrupación en tierras andinas desde 1996. Tras su paso por Argentina y Brasil, la gira aterrizará en Santiago para encender nuevamente el culto a una de las bandas más influyentes del rock mundial.

AC/DC nació en Sídney en 1973 y desde entonces ha construido una trayectoria histórica: más de 200 millones de discos vendidos y un lugar permanente en la cultura global del género. “Back in Black” sigue siendo el álbum más vendido en la historia discográfica estadounidense, y en 2003 la banda ingresó oficialmente al Salón de la Fama del Rock and Roll. El regreso a Chile promete revivir ese legado eterno que transformó su sonido en parte del ADN del rock.