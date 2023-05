'A veces no quiero ni estar': Alejandro Sanz preocupa a fans

El cantante Alejandro Sanz en su último mensaje publicado en Twitter se sincera sobre su salud mental y reconoce estar 'triste y cansado'

Por: EFE

Mayo 27, 2023, 9:08

'No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar', asegura el cantante Alejandro Sanz en un mensaje publicado este sábado en Twitter que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023





En el texto, que cuenta ya con más de 100,000 'me gusta' y casi 10,000 retuiteos, el intérprete español dice que quiere compartir este sentimiento 'por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano'.

Alejandro Sanz retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de 'Sanz en vivo', y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Ángeles (14 de octubre).

El pasado marzo lanzó la canción 'Correcaminos' junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que también están las canciones 'Cuándo' y 'Volé', en las que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.