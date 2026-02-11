¡Viva México! Donovan Carrillo a la final de Patinaje Artístico

Con la canción 'Hip Hip Chin Chin', alcanzó el tercer lugar de la tabla para clasificarse a la final de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026

El mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final este martes tras participar en el programa corto individual varonil al alcanzar 75.56 puntos, consolidandose en el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026.

El patinador artístico interpretó la canción "Hip Hip Chin Chin", con la que alcanzó una puntuación técnica de 39.71. Sin embargo, en el total se le redujo un punto por la caída que sufrió durante la rutina.

Esto lo posicionó en el tercer lugar por detrás del ruso Petr Gumennik con 86.72 puntos y el estadounidense Maxim Naumov con 85.65 puntos.

Al concluir su participación, Carrillo se acercó a una cámara para dedicar su actuación a México.

"Esto es para México, los sueños se hacen realidad" exclamó Carrillo después de enviar un beso.

Donovan Carrillo es el primer patinador artístico olímpico masculino de México en 30 años, regresó a sus segundos Juegos Olímpicos.

Donovan Carrillo, primer mexicano que asiste a dos JO de Invierno

Donovan Daniel Carrillo Suazo hará historia al ser el primer patinador mexicano en competir en dos ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno, luego de conseguir su pase a la justa de Milano-Cortina 2026.

“No descartó la posibilidad de un resultado histórico para México, en este momento, con la dificultad que se tiene y con buenos programas, yo estoy convencido de que se puede tirar a un top 10, inclusive algo mejor, solamente es importante ser consistente” exclamó Carrillo.

El originario de jalisco afirmó que su meta será ubicarse entre los mejores 10 patinadores del mundo.