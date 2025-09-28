Donovan Carrillo, primer mexicano que asiste a dos JO de Invierno

El seleccionado buscará aumentar la dificultad de su técnica durante las siguientes competencias para volverse más competitivo en la justa olímpica

Donovan Daniel Carrillo Suazo hará historia al ser el primer patinador mexicano en competir en dos ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno, luego de conseguir su pase a la justa de Milán Cortina 2026.

El originario de jalisco afirmó que su meta será ubicarse entre los mejores 10 patinadores del mundo.

“No descartó la posibilidad de un resultado histórico para México, en este momento, con la dificultad que se tiene y con buenos programas, yo estoy convencido de que se puede tirar a un top 10, inclusive algo mejor, solamente es importante ser consistente” exclamó Carrillo.

Actualmente, el patinador que representa al estado de Guanajuato informó que continuará con su base de entrenamiento en Canadá, con la dirección de Jonathan Mills y Mike Gillman.

El mexicano de 25 años afirmó que se intentará aumentar la dificultad técnica para volverse aún más competetivo para la justa olímpica.

Entre las competencias de preparación que tiene contempladas, mencionó el Trofeo Trialeti de la Serie Challenger de Patinaje Artístico ISU 2025, la cual se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre en Georgia.