 “Villagra está tardando más de lo que quisiéramos”: Noriega

Monterrey sigue en busca de sus primeros refuerzos de cara al torneo Clausura 2024 y Rodrigo Villagra es un jugador que interesa a la directiva albiazul, sin embargo, las negociaciones se han visto frenadas.

“(Rodrigo) Villagra, es un jugador que nos interesa y por el cual tenemos una negociación abierta y avanzada, sin embargo, en las negociaciones hay seres humanos. Una de las partes en esta negociación, que no es el jugador, ha generado que esté tardando más de lo que quisiéramos. Es un jugador que nos interesa mucho, estamos adelantados en la llegada, pero no será un hecho hasta que los hilitos que faltan por coser estén en su lugar”, dijo José Antonio Noriega, presidente deportivo.

“Tato” Noriega aseguró que ya han estado en contacto con el jugador y que les ha hecho ver su interés por defender la camiseta rayada.

“Hemos tenido contacto con Rodrigo (Villagra), más de tres veces porque siempre para decidir, no solamente analizamos sus condiciones futbolísticas, el punto de vista de nuestro enterrador, queremos verle cara a cara, convicción de venir a jugar con nosotros, hemos avanzado bastante, lo suficiente para que él tenga ganas de venir, hay muchas partes involucradas, hay cabos sueltos que hay que atar.

Sin embargo, también aseguró que no es la única opción en la mesa para reforzar el mediocampo albiazul.

“Es parecido con la B y C, con esos jugadores los tenemos bien analizados, si no sucediera la opción de Rodrigo, tenemos opciones bastante sólidas y las tenemos avanzadas y en espera todo”

Por el momento, el Club de Fútbol Monterrey tiene ocupadas todas sus plazas de jugadores no formados en México, por lo que, para concretar la llega del volante argentino, tendrán que darle salida a alguno de los extranjeros del plantel.

Comentarios