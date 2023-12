 Video: Niño llora al recibir playera de Rayados en Navidad

Por fin se llegó uno de los días más esperado por los niños y es la navidad en donde pudieron abrir sus tan deseados regalos. Algunos incluso llegaron al borde de las lágrimas.

Como un niño que no pudo contener las lágrimas cuando descubrió que había recibido de regalo, una playera del club de futbol Rayados de Monterrey.

El momento fue compartido en video por el usuario de TikTok identificado como Jonathan Loyola, y en la descripción se puede leer: "mi sobrino llora al recibir la casaca de rayados".

En las imágenes de puede ver a un menor frente a un árbol de navidad cargando una consola de videojuego que recién le habían regalado. Dentro de una caja de regalo se encuentra una mochila negra y su familia le indica que la abra, cuando lo hace, el menor queda sorprendido.

"La nueva camisa de Rayados", grita el menor mientras se cubre el rostro con la playera y señala que quiere llorar.

El menor identificado como Said, cede a la presión de sus familiares y rompe en llanto. En este momento es abrazado por una mujer que presuntamente es su madre quien le dice que lo ama.

El video cuenta con más de 15 mil reproducciones en TikTok y la cuenta oficial de Rayados también reaccionó a la publicación con el siguiente mensaje: "Porque es un sentimiento, que se lleva en el corazón".

Los usuarios reaccionaron al video con los siguientes mensajes: "Rayados no es un equipo para cobardes", "Por eso nos sentimos orgullosos de pertenecer al Monterrey", "Ni con el nintendo se me emocionó tanto jaja","Eso es el verdadero amor por el futbol", "No llora por el switch pero si por la casaca . Wow. Siente por el futbol", "Se lucieron con ese regalo".

