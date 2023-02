Tom Brady anuncia que se retira 'para siempre'

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este miércoles su retirada definitiva de este deporte, justo un año después de haber hecho un anuncio similar, que finalmente no cumplió.

'Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre', apuntó el jugador en un corto video publicado a través de redes sociales en el que asegura que, puesto que uno solo escribe un discurso de despedida una vez en la vida, iba a leer el mismo texto del año pasado.

'Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme a mí, a mi familia, mis amigos, compañeros de equipo, mis competidores, podría continuar para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto', apuntó el jugador.

