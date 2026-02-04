Tigres, a quitarse el frío con un triunfo en la 'Conca'

El conjunto felino inicia el camino en la Copa de Campeones de la Concacaf visitante al Forge FC, en territorio canadiense.

Bajo un clima congelante, Tigres sale esta tarde por los tres puntos en el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Forge FC.

Y es que las bajas temperaturas que se registran en la ciudad de Hamilton, en Ontario, Canadá, serán un factor a tomar en cuenta para el desarrollo de este cotejo.

El partido está programado a las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Tim Hortons Field, en donde se pronostican alrededor de -11 grados com probabilidad de caída de nieve.

La vuelta será el martes de la próxima semana a las 21:00 horas, en el estadio Universitario.

Los de la "U" van en busca de su segundo cetro internacional, cuya conquista significaría el boleto al próximo Mundial de Clubes en el 2029.