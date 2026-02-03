¡Brrr! Tigres jugará a temperatura congelante en Concachampions

Los felinos tendrán que encarar el duelo ante el Forge FC con condiciones climáticas que rondarán los -11 grados, este martes en Hamilton, Canadá

El arranque de la actividad en la Copa de Campeones de la Concacaf tendrá temperaturas congelantes, al menos para el duelo en el que Tigres enfrentará de visita al Forge FC.

Y es que el conjunto felino tendrá que lidiar las bajas temperaturas en la ciudad de Hamilton, ubicada en Ontario, Canadá, que durante este lunes rondan los -9 grados con sensación térmica de -14 grados, según portales especializados en el pronóstico del tiempo.

El partido está pactado para jugarse este martes 3 de febrero, a las 18:00 horas, en el estadio Hamilton.

Para mañana a la hora del partido se espera que la temperatura marque -11 grados, con probabilidad de caída de nieve.

Según registros, lo convertiría en uno de los encuentros con clima más frío en duelos recientes en las competencias de la Concacaf.

El cuadro de Guido Pizarro entrenó este lunes en el Centro de Entrenamiento Tigres para posteriormente realizar el viaje con destino a Canadá.