'Tato' Noriega despeja dudas sobre el futuro de Sergio Canales

El dirigente de los Rayados del Monterrey atendió ayer lunes a la prensa a las afueras del 'Gigante de Acero', donde aclaró algunos temas sobre la plantilla

Tras el anuncio de Sergio Ramos sobre su salida de Rayados, ahora la duda sobre la continuidad de Sergio Canales quedó despejada por José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, al ser una pieza clave en el conjunto albiazul.

“Sergio es un jugador fundamental y que queremos todos. Tiene contrato y una extensión automática que depende del rendimiento, así que por lo pronto no es un tema", aclaró.

Torrent, con contrato vigente

Noriega explicó que el director técnico español, Domènec Torrent, tiene contrato vigente con el Monterrey y agregó que no toca ratificar, esto después de versiones que apuntaban a una supuesta despedida del timonel, luego que la Pandilla quedó eliminada del torneo Apertura 2025 contra Toluca, en 'semis'.

“Lo de la ratificación no es necesario porque hay un contrato vigente, entonces eso no toca. Más o menos por ahí fue nuestro diálogo, que es un diálogo permanente. No es que ya haya terminado; comenzó ayer (el domingo) después del viaje y demás, pero hoy (ayer) se mantiene y seguirá en los días subsecuentes también”, explicó Noriega.

Rayados quedó eliminado del torneo Apertura 2025 contra Toluca; después, el técnico español refirió que: “Me voy a Girona, que es una localidad espectacular, con mi nieta, con mis hijos, a descansar. Aquí están muy acostumbrados que los procesos duran lo que duran”.

¿Y Sergio Ramos?

El directivo también aprovechó para mostrar su sorpresa por el adiós del defensa español, Sergio Ramos, justo después de la caída en el estadio Nemesio Diez.

“Las pláticas estaban abiertas y sí es verdad que se vislumbraba una dificultad para renovar de común acuerdo. Nos sorprendió la decisión de Sergio de hacerlo saber inmediatamente después del partido, pero tiene su derecho. Hubiera sido más temprano que tarde que lo hubiéramos hecho (el anuncio) alguna de las dos partes”, apuntó ‘Tato’.

Sergio Ramos llegó a Monterrey en febrero pasado para disputar el Clausura 2025. Durante su paso por el club, el defensor acumuló 32 partidos y marcó siete goles, convirtiéndose en una pieza visible dentro del plantel regiomontano.

En su primer torneo, sólo participó en ocho encuentros y no tuvo acción en la liguilla, instancia en la que Monterrey quedó eliminado por Toluca en cuartos de final.