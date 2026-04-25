Suspenden seis partidos a Prestianni por los insultos a Vinicius

El argentino Gianluca Prestianni fue castigado tras los insultos al jugador del Real Madrid durante el duelo de dieciseisavos de final de la Champions

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos "por comportamiento discriminatorio" al jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, el pasado 17 de febrero, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió en términos racistas al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior, que denunció al árbitro la acción de su rival.

El silbante detuvo el partido y en ese momento no hubo sanción disciplinaria.

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, el organismo sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) acordó suspender a Prestianni, por conducta discriminatoria.

Esta decisión incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero.

Además, solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión.