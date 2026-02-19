Prestianni niega insulto racista a Viníciu: 'Lo malinterpretó'

El argentino del Benfica rechaza haber ofendido a Vinícius; la UEFA abrió una investigación tras el incidente en Champions

El delantero argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, negó haber proferido un insulto racista contra el astro brasileño Vinícius Júnior durante el partido ante el Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA.

El incidente ocurrió el martes en el Estadio da Luz, en un duelo de repechaje que se detuvo durante casi 10 minutos después de que el árbitro activó el protocolo antirracismo, procedimiento habitual cuando un jugador denuncia insultos discriminatorios.

Prestianni, de 20 años, se expone a una posible sanción de hasta 10 partidos si se le declara culpable bajo el código disciplinario de la UEFA. El organismo rector del fútbol europeo anunció el miércoles la designación de un investigador especial para recabar pruebas sobre lo sucedido.

A través de su cuenta en X, el argentino afirmó: “Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Añadió que Vinícius “malinterpretó lo que cree haber escuchado” y sostuvo que en ningún momento dirigió insultos racistas al brasileño. No explicó, sin embargo, por qué se cubrió la boca con la camiseta al hablarle.

El Benfica expresó su respaldo al futbolista y aseguró que, por la distancia, los jugadores del Madrid que dijeron haber escuchado el supuesto insulto no podrían haber percibido con claridad lo ocurrido. El club portugués también difundió un video en redes sociales con el mensaje: “Juntos, a tu lado”.

El episodio se produjo después de que Vinícius celebrara su gol a los 59 minutos bailando junto al banderín de córner, lo que generó la reacción de algunos aficionados locales, quienes lanzaron botellas y otros objetos hacia los jugadores del Madrid. Acto seguido, Prestianni encaró al delantero brasileño y le dijo algo mientras se cubría la boca.

Vinícius aseguró que el argentino lo llamó “mono” y, tras el encuentro, que el Real Madrid ganó 1-0, publicó un mensaje en Instagram: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad”. El brasileño, que ha sido víctima de reiterados insultos racistas en España, añadió que lo ocurrido “no es nuevo” en su vida.

Jugadores del Madrid, entre ellos Kylian Mbappé, defendieron públicamente a Vinícius.

“Baila, Vini, y por favor nunca pares”, escribió el francés en X, donde también expresó que Prestianni no debería volver a disputar la Champions.

Tras el incidente, Vinícius se sentó en el banquillo mientras el juego estaba detenido. El árbitro francés François Letexier pareció indicar que no escuchó el comentario, aunque señaló que el argentino tenía la camiseta sobre la boca al hablar.

El técnico del Benfica, José Mourinho, criticó la celebración de Vinícius junto al banderín y afirmó que conversó con ambos jugadores, aunque evitó posicionarse a favor de uno u otro. También mencionó a Eusébio, histórico ídolo del club lisboeta.

El encuentro de vuelta se disputará el 25 de febrero en Madrid, donde el ganador global avanzará a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes. Mientras tanto, la investigación de la UEFA seguirá su curso para esclarecer los hechos.