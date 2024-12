 Sigue la crisis en Manchester City, cae 2-1 ante Aston Villa

El Manchester City sumó una nueva derrota al caer 2-1 frente al Aston Villa en el Villa Park de Birmingham, en un partido correspondiente a la jornada 17 de la Premier League.

Este resultado no solo prolonga la mala racha del equipo de Pep Guardiola, con una sola victoria en los últimos 12 encuentros en todas las competiciones, sino que también lo aleja a nueve puntos del líder Liverpool, que tiene dos partidos menos.

El Aston Villa, dirigido por Unai Emery, comenzó dominando el partido desde el primer minuto. A pesar de los intentos iniciales del colombiano Jhon Durán y el español Pau Torres, el arquero del City, Stefan Ortega, logró mantener su arco en cero durante los primeros compases.

Sin embargo, la fragilidad defensiva que ha caracterizado a los 'skyblues' esta temporada se hizo evidente al minuto 16. Un pase profundo del belga Youri Tielemans rompió la organización defensiva del City y dejó a Morgan Rogers frente a Ortega. El extremo cedió la pelota a Durán, quien definió sin oposición para abrir el marcador.

El gol afectó el desempeño del Manchester City, que intentó reaccionar sin éxito antes del descanso. Aunque generaron algunas oportunidades en los minutos 34, 38 y 43, la falta de puntería y la solidez defensiva del portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez mantuvieron la ventaja del Aston Villa.

En la segunda mitad, el equipo de Guardiola continuó mostrando poca claridad ofensiva, a pesar de mantener una posesión cercana al 60%. Aprovechando esta desconexión, el Aston Villa aumentó su ventaja en el minuto 64.

Tras un disparo de Rogers que se estrelló en el palo minutos antes, el extremo recibió un pase del capitán John McGinn dentro del área y definió con tranquilidad ante una defensa inoperante del City.

Phil Foden fue de los pocos jugadores del Manchester City que generó algo de peligro en la segunda mitad, con dos remates que Martínez atajó sin mayores complicaciones en los minutos 71 y 75.

En el tramo final, Ollie Watkins, que había ingresado por Durán, estuvo a punto de sentenciar con un tercer gol, pero falló ante Ortega en el minuto 82.

El descuento llegó en el tiempo de compensación gracias a un tanto de Foden (90+3), que sirvió solo para maquillar el marcador y no evitó una nueva derrota para los vigentes campeones de la Premier League.

Con este resultado, el Manchester City queda en la quinta posición con 27 puntos, una situación preocupante que refleja la crisis sin precedentes del equipo bajo la dirección de Guardiola.

Por su parte, el Liverpool podrá ampliar su ventaja en la cima de la tabla cuando visite al Tottenham, décimo con 23 puntos, en el cierre de la jornada el domingo.

Para Guardiola y sus dirigidos, la posibilidad de revertir esta situación parece cada vez más complicada, y la presión por reencontrarse con el triunfo antes de Navidad sigue aumentando.

