El Manchester City ficha a Marmoush por 70 millones

El Manchester City anunció este jueves el fichaje del delantero Omar Marmoush, procedente del Eintracht de Fráncfort, por unos 57 millones de libras (70 millones de euros) más variables.

Marmoush es la tercera incorporación del City en este mercado invernal tras Abdukodir Khusanov, que llegó del Lens por 33 millones de libras (40 millones de euros), y Vitor Reis, al que se fichó del Palmeiras por 29 millones de libras (34 millones de euros).

El egipcio ha firmado un contrato de cuatro años y medio hasta junio de 2029 y se incorporará de forma inmediata al cuadro de Pep Guardiola. No podrá participar en la última jornada de la Champions, como el resto de fichajes, pero sí en las competiciones domésticas.

Encantados de anunciar el fichaje de @OmarMarmoush por el City ✍️🩵 pic.twitter.com/3PomLrLTYI — Manchester City (@ManCityES) January 23, 2025

La temporada pasada, Marmoush marcó 17 goles en 41 partidos entre todas las competiciones, mientras que esta lleva 20 goles y 14 asistencias en 26 encuentros. Con su selección, Marmoush ha disputado 35 partidos y marcado seis goles.

"Este es un día que no olvidaré nunca. Firmar por el Manchester City, uno de los mejores clubes del mundo, es una sensación increíble. Estamos muy contentos de estar en Mánchester. Con Pep, su cuerpo técnico, las instalaciones, los jugadores tenemos todo lo que necesitamos para mejorar. Es una de las cosas que me incentivaron a venir. No puedo negar tampoco que quiero ganar títulos. El City ha sido el club más exitoso de Inglaterra durante mucho tiempo y quiero unirme a esta atmósfera y cultura ganadora", dijo Marmoush.

El fichaje del egipcio cubre el hueco que dejó Julián Álvarez cuando se marchó al Atlético de Madrid el pasado verano.

