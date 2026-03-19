'Si un equipo puede remontar, somos nosotros': Guido Pizarro

El técnico explicó que en Tigres hay un sentido de la autocrítica y la exigencia es grande, lo cual esperan confirmar este jueves

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, dijo este miércoles que si un equipo del futbol mexicano puede dar vuelta a los resultados adversos es el que él dirige y por lo tanto tratarán de demostrarlo el jueves en la Copa de Campeones de Concacaf ante el Cincinnati.

"Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Esperamos hacer un partido perfecto para lograr el pase a cuartos", afirmó el técnico en rueda de prensa.

Tigres fue goleado 3-0 por los estadounidenses en el duelo de ida resultado que pone en peligro el lograr un boleto a cuartos de final.

Pizarro aceptó que la contundencia será clave y sus jugadores saldrán a hacerse sentir desde el comienzo.

"Desde el primer minuto tenemos que buscar el gol, aunque nos ocupa no darle oportunidad de nada al rival; debemos ser contundentes sin dar chance al rival", señaló.

El técnico explicó que en Tigres hay un sentido de la autocrítica y la exigencia es grande, lo cual esperan confirmar este jueves.

Según el estratega, el apoyo de la afición será decisivo para la remontada.

"Sabemos la importancia de los hinchas para nosotros, los jugadores lo están dando todo, mañana necesitamos empujar juntos. Los muchachos están preparados para lograr el pase a cuartos", observó.

Tigres entrenó hoy y Pizarro comprobó el estado físico del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, uno de los fijos en la alineación, a quien pondrá a jugar si considera que no arriesga su salud.

"Es un jugador importante, pero lo más importante es que se recupere bien. Si no está listo, tenemos gente para salir adelante", agregó.

El guardameta argentino Nahuel Guzmán apoyó a la idea del entrenador de que Tigres sabe remontar, algo demostrado por el grupo en varias ocasiones.