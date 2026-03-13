¡Ni sus luces! Tigres cae por goleada ante Cincinnati

Con esta dura derrota, los felinos tendrán que ganar el encuentro de vuelta por tres goles para extender la serie y por cuatro para avanzar

Tigres vivió una noche de pesadilla este jueves en su visita a Cincinnati, pues se fue goleado y exhibido de Estados Unidos, pues el cuadro regio cayó por 3-0 en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions.

De entrada, el encuentro no fue fácil por problemas externos, pues el equipo llegó "raspando" a la ciudad, debido a distintos problemas que lo obligaron a viajar hoy mismo en lugar de 24 horas antes, como es costumbre.

Con esto en mente, el equipo se vio mermado físicamente, muchas veces siendo superado por el rival, que supo que, al no poder competir en lo técnico, se fue a pelear en el cuerpo a cuerpo, donde ganaron ventaja.

El primer tanto llegó luego de un error de Nahuel Guzmán, quien intentó despejar un balón de trámite, pero le pegó mal y le quedó fácil a Ender Echenique, quien sirvió para que Kévin Denkey la prendiera de primera al poste del arquero.

Después del gol, los felinos se espabilaron y fueron más a buscar el empate, aunque esas buenas conexiones que suelen mostrar no salieron a flote, por lo que se tuvo que apelar a lo individual para resolver.

Ángel Correa fue de los que más intentó, pero nunca se puso cómodo para tener remates certeros, esto gracias a que el Cincinnati puso muy físico el encuentro y sacó de quicio al rival.

🚨BRACE ALERT🚨



Kevin Denkey bags his second to put @fccincinnati up 3-0!@TheChampionspic.twitter.com/wH8RWEWPmb — Major League Soccer (@MLS) March 13, 2026

Además, los "Azul y Naranja" establecieron una buena defensa que dejó pocos huecos y que supo crear juego muy rápido luego de recuperar. Fue así que en una contra, al minuto 53, llegó el gol de Tom Barlow.

Ya con Tigres yendo totalmente al frente, en una nueva contra llegó el tercero de la noche, cortesía de Kévin Denkey, quien firmó un doblete que dejó a los auriazules al borde del nocaut.

Con esta dura derrota, los felinos tendrán que ganar el encuentro de vuelta por tres goles para extender la serie y por cuatro para avanzar directamente. Ojo, porque si el rival le hace un gol, a los regios podría complicarles mucho la serie debido al gol de visitante.

El encuentro de vuelta será el jueves 19 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.