Se despide Sergio Ramos de Rayados con emotivo video

La eliminación de Monterrey en semifinales marcó el final de la etapa de Sergio Ramos en la Liga MX. El defensor español cerró su ciclo

La aventura de Sergio Ramos en el futbol mexicano llegó a su punto final.

Tras la eliminación de Rayados en las semifinales del Apertura 2025, el defensor español concluyó su etapa con Monterrey y se despidió oficialmente de la ciudad y del país.

Mensaje de despedida a la afición

A través de un video difundido en redes sociales, Sergio Ramos compartió un mensaje de agradecimiento y nostalgia.

Reconoció que el objetivo deportivo no se cumplió, pero destacó el aprendizaje personal que le dejó su estancia en México.

“Se acaba la experiencia mexicana. Vinimos con mucha ilusión y ganas de triunfar. No se consiguió el objetivo, pero me llevo una experiencia maravillosa”, expresó el defensa.

Cierre sin títulos en su paso por la Liga MX

Ramos disputó casi un año con el club regiomontano, periodo en el que participó en dos torneos de Liga MX, además de la Concacaf Champions Cup, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

Pese a la expectativa generada por su llegada, el zaguero no logró levantar un campeonato con la camiseta albiazul.

La eliminación en el Apertura 2025 fue el último capítulo de su paso por Rayados, equipo al que arribó con la misión de aportar jerarquía, liderazgo y experiencia internacional.

El español también resaltó el trato recibido por la afición y el entorno del club, al que consideró con proyección a futuro.

“Un país encantador, gente que me trató de maravilla y un club con mucho potencial”, señaló.

En números, Ramos cerró su etapa con Monterrey con 25 partidos disputados y cuatro goles anotados, quedando la Leagues Cup como el único torneo en el que no logró marcar.