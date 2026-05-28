Santiago Giménez convocado por México rumbo al Mundial 2026

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó este martes la llegada de Santiago Giménez, delantero del AC Milan, y Obed Vargas

La Selección Mexicana continúa afinando detalles para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la incorporación de futbolistas que militan en Europa y que buscan asegurar un lugar en la convocatoria definitiva de Javier Aguirre.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó este martes la llegada de Santiago Giménez, delantero del AC Milan, y Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid, quienes se integraron de inmediato a la concentración del Tricolor.

Asimismo, el organismo informó que Johan Vásquez, defensor del Genoa CFC, se incorporará al grupo este miércoles 27 de mayo como parte de la preparación final rumbo a la justa mundialista.

El Tri acelera su preparación para la Copa del Mundo

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Selección Mexicana, los tres futbolistas participarán en los trabajos previos a los últimos partidos amistosos antes del arranque del Mundial 2026.

“Los tres futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/K3pCmxb1Jz — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 26, 2026

Previamente también fueron anunciadas las incorporaciones de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, quienes ya trabajan bajo las órdenes del técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Lee aquí la nota completa: Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se suman al Tri de Aguirre

Santiago Giménez genera expectativa entre la afición

La presencia de Santiago Giménez ha generado entusiasmo entre los aficionados mexicanos luego de la temporada que tuvo con el AC Milan en el futbol italiano.

Por su parte, Johan Vásquez continúa consolidándose como uno de los defensores mexicanos más constantes en Europa, mientras que Obed Vargas aparece como una de las jóvenes apuestas del proyecto rumbo al Mundial.

La Selección Mexicana disputará un partido amistoso ante Australia el próximo sábado en Pasadena, California, y posteriormente enfrentará a Serbia el 4 de junio en Toluca, Estado de México.

México debutará en la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde buscará iniciar con una victoria su participación como una de las sedes anfitrionas del torneo.