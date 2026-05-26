Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se suman al Tri de Aguirre

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, ya se integraron a la concentración del equipo nacional

La Selección Mexicana continúa afinando detalles en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este lunes sumó dos incorporaciones clave al campamento dirigido por Javier Aguirre.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que Álvaro Fidalgo, procedente del Real Betis, y Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, ya se integraron a la concentración del equipo nacional.

Refuerzos en momento clave

Ambos jugadores llegan en una etapa decisiva del proceso mundialista, justo antes de que México dispute sus últimos dos partidos amistosos de preparación.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/wQkJyeAmw7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2026

Estos encuentros servirán como el ensayo final previo al arranque de la justa mundialista, donde el cuerpo técnico definirá los últimos ajustes en el plantel.

La incorporación de Fidalgo y Quiñones responde a la estrategia de sumar a futbolistas que militan en el extranjero para fortalecer el nivel competitivo del equipo.

Los dos elementos ya reportaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde se pusieron a disposición del cuerpo técnico encabezado por Aguirre para integrarse de lleno a los entrenamientos.

El objetivo es lograr una puesta a punto tanto física como futbolística de cara a los compromisos internacionales que marcarán el cierre de la preparación.

Legión extranjera toma forma

Álvaro Fidalgo, mediocampista español naturalizado mexicano, llega tras su actividad en el futbol europeo con el Real Betis, mientras que Julián Quiñones aporta su capacidad ofensiva desde el balompié saudí con el Al-Qadsiah.

Con estas incorporaciones, el Tricolor comienza a consolidar su plantel en la recta final del proceso, buscando llegar en óptimas condiciones al Mundial de 2026.