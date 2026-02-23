Ryan García conquista título welter del CMB al vencer a Barrios

El boxeador mexicoestadunidense Ryan García saldó una deuda pendiente en su carrera al proclamarse campeón mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo

La pelea se celebró este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde García ofreció una exhibición de velocidad y potencia para dominar ampliamente las tarjetas.

Derribos desde el inicio

García (25-2, 20 KOs) marcó el rumbo del combate desde los primeros segundos del primer asalto, cuando envió a la lona a Barrios con dos potentes derechazos.

A partir de ese momento, el nuevo monarca controló la pelea con combinaciones a la cabeza y al cuerpo, recurriendo con mayor frecuencia a su mano derecha en lugar de su tradicional gancho de izquierda.

Las puntuaciones de los jueces, 119-108, 120-107 y 118-109, reflejaron el claro dominio del mexicoestadunidense.

Barrios se queda corto

Para Barrios (29-2-3), apodado “El Azteca”, la derrota significó quedarse lejos del objetivo en la que fue su cuarta defensa.

El pugilista llegaba tras vencer a Fabián Maidana en mayo de 2024 y empatar posteriormente con Abel Ramos y con Manny Pacquiao. Con este resultado, su marca reciente queda en 1-2-1 en sus últimas cuatro presentaciones.

Tras la victoria, García manifestó su intención de enfrentar a Shakur Stevenson o a cualquiera de los campeones de las 147 libras.

El triunfo representa el primer campeonato mundial para el peleador de raíces mexicanas, quien en su tercera oportunidad titular finalmente logró coronarse en la división welter.