Mario Barrios vs Ryan García por el título peso welter de la CMB

Barrios y García disputan el título welter del CMB

El campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estará en juego cuando Mario “El Azteca” Barrios enfrente a Ryan “KingRy” García en un combate que genera alta expectativa dentro de las 147 libras.

El cinturón del CMB es uno de los más prestigiosos del boxeo profesional, y el choque presenta un contraste marcado entre la experiencia reciente de Barrios en la división y la velocidad explosiva de García, quien busca consolidarse en una nueva categoría.

Mario Barrios: consolidación en peso welter

Mario Barrios, nacido en San Antonio, Texas, dio el salto al reconocimiento internacional tras conquistar el título mundial superligero de la AMB en 2019, posteriormente, enfrentó a rivales de élite como Ryan Karl, Batyr Akhmedov, Juan Velasco entre otros, experiencia que fortaleció su carrera antes de establecerse en peso welter.

En las 147 libras logró posicionarse como campeón del CMB, respaldado por un récord profesional que supera las 25 victorias, con un alto porcentaje de triunfos por nocaut, su estatura de 1.83 metros y su amplio alcance le permiten trabajar la distancia con el jab y castigar con combinaciones largas.

Entre sus antecedentes más relevantes destacan combates ante peleadores clasificados mundialmente, donde mostró resistencia, capacidad de ajuste táctico y potencia sostenida a lo largo de los asaltos.

Ryan García: velocidad y poder en ascenso

Ryan García, originario de California, irrumpió en el boxeo profesional con una racha dominante en peso ligero, acumulando más de 20 victorias y destacando por su gancho de izquierda, considerado uno de los más veloces del circuito.

Tras competir en peso ligero y superligero, García decidió subir a la división welter en busca de nuevas oportunidades, con una estatura de 1.78 metros, basa su estrategia en la rapidez de manos, explosividad y capacidad de contragolpe.

Su trayectoria incluye enfrentamientos ante contendientes de alto perfil, lo que le permitió adquirir experiencia en escenarios de gran exposición mediática.

Estadísticas comparativas

Mario Barrios

– División: Peso welter (147 libras)

– Estatura: 1.83 m

– Récord: 29 (18 KO)-2-2 (Victorias-Derrotas-Empates)

– Ventajas: Control de distancia y volumen de golpeo

Ryan García

– División: Welter (tras subir desde ligero y superligero)

– Estatura: 1.78 m

– Récord: 24 (20 KO)-2 (Victorias-Derrotas)

– Ventajas: Velocidad, explosividad y gancho de izquierda

Un combate que puede redefinir la división

La división welter históricamente ha concentrado algunos de los nombres más importantes del boxeo, en este contexto, el enfrentamiento entre Barrios y García no solo definirá al campeón del CMB, sino que también podría modificar el panorama competitivo en las 147 libras.

Mientras Barrios buscará imponer alcance, resistencia y experiencia, García intentará acortar distancia y conectar golpes rápidos que cambien el rumbo del combate, el resultado marcará un punto clave en la carrera de ambos pugilistas y en el futuro inmediato de la categoría.