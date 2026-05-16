Ronda Rousey y Gina Carano protagonizan histórico regreso en MMA

A diferencia de muchas peleas promocionadas con insultos y rivalidades artificiales, Rousey y Carano han mostrado una relación marcada por el respeto mutuo

Las artes marciales mixtas vivirán este fin de semana uno de los regresos más mediáticos y simbólicos de los últimos años con el combate entre Ronda Rousey y Gina Carano, dos de las figuras que ayudaron a transformar el MMA femenino en un fenómeno global.

El duelo se celebrará este sábado en Inglewood, California, dentro de un evento que ha generado gran expectativa entre aficionados y especialistas por reunir nuevamente a dos pioneras del deporte.

Dos pioneras vuelven a la jaula después de años

Ronda Rousey, de 39 años, pondrá fin a una ausencia de casi diez años en las artes marciales mixtas.

La ex campeona de UFC no pelea profesionalmente desde diciembre de 2016 y regresa con récord de 12 victorias y 2 derrotas.

Enfrente estará Gina Carano, de 44 años, quien volverá a competir tras permanecer 17 años alejada de la jaula. La exestrella de Strikeforce y actriz de Hollywood dejó su carrera profesional con marca de 7 triunfos y una derrota.

Ambas superaron sin problemas el pesaje oficial al registrar menos de las 145 libras pactadas para el combate estelar.

Respeto mutuo en lugar de provocaciones

A diferencia de muchas peleas promocionadas con insultos y rivalidades artificiales, Rousey y Carano han mostrado una relación marcada por el respeto mutuo.

Las dos reconocen el papel histórico que tuvieron dentro del crecimiento del MMA femenino y entienden que este enfrentamiento representa una oportunidad única para cerrar una etapa importante en sus carreras.

Rousey aseguró que planea entregarlo todo dentro de la jaula y dejó claro que, pese a la intensidad de la pelea, existe admiración entre ambas peleadoras.

Por su parte, Carano afirmó sentirse más preparada mentalmente que en cualquier otro momento de su vida, destacando que esta etapa le ha permitido reconectarse con las artes marciales desde una perspectiva más madura.

Una función que busca marcar una nueva etapa en el MMA

El evento representa además la primera incursión formal en las artes marciales mixtas de Most Valuable Promotions (MVP), promotora respaldada por Jake Paul y Nakisa Bidarian.

La empresa busca posicionarse dentro del mercado apostando por espectáculos construidos alrededor de figuras reconocidas y grandes eventos mediáticos.

El combate entre Rousey y Carano ha sido catalogado como uno de los regresos más importantes en la historia reciente del MMA femenino debido al impacto que ambas tuvieron en la expansión internacional del deporte.

Una cartelera con figuras históricas del deporte

Además del combate principal entre Rousey y Carano, la función contará con nombres reconocidos del MMA internacional.

El popular veterano Nate Díaz enfrentará a Mike Perry en la pelea coestelar, mientras que los excampeones de peso pesado de UFC Francis Ngannou y Junior Dos Santos también participarán en combates separados.

La cartelera ha generado gran expectativa entre aficionados y especialistas debido al regreso de varias figuras históricas que marcaron distintas etapas dentro de las artes marciales mixtas.