Se cumplen 9 años de la última pelea de Ronda Rousey en UFC

La ex campeona de artes marciales mixtas y ex medallista olímpica dominó por muchísimo tiempo la división femenina de la UFC hasta que llego su triste final

Ronda Rousey es considerada como una de las peleadoras más dominantes de la UFC al ser campeona por dos años y encima ser la primera campeona femenina de la historia de la compañía.

Rousey llegó a convertir la división femenina en una forma muy popular para los fans de este deporte, ya que una gran cantidad de fans llegó a declarar sobre el desempeño fatal y las peleas aburridas que las peleadoras de la rama femenil ofrecían en su momento antes de la llegada de Ronda y otras peleadoras que revolucionaron de forma positiva y atractiva la división de mujeres de esta compañía.

El Judo su primer acercamiento

Su primer paso dentro de los deportes de combate fue cuando Rousey participó en el Campeonato Panamericano del 2004 en la ciudad Isla de Margarita Venezuela, donde se llevó la medalla de oro en la categoría de menos de 63 kilogramos, posteriormente empezó a seguir compitiendo y preparándose para sus siguientes competencias, llegó a sumar un gran palmarés dentro de la disciplina compitiendo en los siguientes años de los campeonatos panamericanos donde obtuvo una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce en los siguientes 3 años.

También participó en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en Brasil, donde a sus 20 años consiguió la medalla de oro al vencer en la final a la anfitriona Mayra Aguiar y convirtiéndose en ganadora.

Su nivel por esta disciplina fue tan alto que llego a participar en los Juegos Olimpicos de Beijing en 2008, donde se mantuvo en buena forma al vencer a una gran cantidad de rivales en dicha competencia, desafortunadamente cayó en los cuartos de final en contra de Edith Bosch quien obtuvo la medalla de plata al perder la final vs. la japonesa Masae Ueno.

Pero no fue todo negativo para la estadounidense, ya que en esta competencia ganó la medalla del tercer lugar, esta medalla representó un antes y un después para la carrera deportiva de Rousey, ya que tras finalizar su participación en estos juegos olímpicos, decidió dejar atrás la disciplina judoka para hacer su transición al mundo de las artes marciales mixtas.

Debut en la UFC

Cuando la UFC empezó a incluir a peleadoras femeninas dentro de su roster, en un principio no obtuvo el mismo éxito ni popularidad que la rama varonil ofrecía, las primeras peleadoras no tenían un récord aceptable y no tenian una gran experiencia dentro de esta disciplina, por lo que se veía la diferencia abismal entre ambos géneros; sin embargo, con la llegada de Rousey a la empresa de Dana White revolucionó por completo la división.

Rousey fue una peleadora dominante, aguerrida, fuerte, con gran técnica para obtener victorias de manera sencilla sobre sus rivales, su debut fue el 23 de febrero de 2013, donde venció por sumisión a Liz Carmouche y obteniendo el cinturón de la compañía en su primera pelea.

Su caída y última pelea en la compañía

Tras tener una exitosa carrera en la compañía, llegó a tener un récord de doce victorias, cero derrotas y una racha de seis victorias consecutivas en la empresa hasta que se enfrentó a la ex boxeadora profesional Holly Holm, quien le arrebato el invicto y el cinturón de la división en el evento UFC 193 desde la ciudad de Melbourne en Australia.

Después de un año de preparación tras su última derrota, un 30 de diciembre de 2016 se enfrentó a la entonces campeona y libra por libra femenil Amanda Nunes, una pelea que muchos fans esperaban al ver dentro de un octágono a la mejor de la historia de la división femenina contra la mejor peleadora actual en ese entonces del mundo.

Muchos pensaron que sería una pelea pareja y que incluso regresaría Rousey a consagrarse como campeona y recuperar el cinturón que perdió, la realidad fue totalmente distinta, ya que en solo 48 segundos del primer round, Nunes knockearia a Rousey para retener su campeonato y sentenciar la carrera de Rousey en las MMA.

Después de esta derrota, Ronda paso por el mundo de la actuación y por la WWE, donde incluso fue campeona.

En la actualidad existen diversos rumores sobre su regreso a la UFC e incluso personas cercanas a ella han mencionado sobre el gran deseo de Rousey al volver a pelear dentro de la empresa; sin embargo, toda esta información no es oficial y dejaremos que el tiempo responda a esta incógnita sobre su regreso.