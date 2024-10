 Rodri y Aitana Bonmatí, ganadores del Balón de Oro 2024

Este lunes 28 de octubre de 2024 se llevó a cabo la prestigiosa ceremonia del Balón de Oro en París, donde las principales estrellas del fútbol mundial fueron galardonadas por sus destacadas actuaciones a lo largo del año.

La gala comenzó puntualmente a las 13:45 (hora de la Ciudad de México) y estuvo marcada por la celebración de triunfos tanto individuales como de equipo.

Rodri, Balón de Oro masculino

El mediocampista español Rodri se llevó el máximo galardón, el Balón de Oro masculino, luego de un año exitoso en el que consiguió la Premier League con el Manchester City y llegó a la final de la Champions League.

Su desempeño en la Eurocopa también fue determinante, consolidándolo como una figura central en el panorama futbolístico internacional. En la terna final, Rodri se impuso a otros nominados de alto nivel, como Vinicius Jr, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Aitana Bonmatí, Balón de Oro femenino

Por segundo año consecutivo, la española Aitana Bonmatí, del FC Barcelona, fue coronada como la mejor jugadora del año, llevándose el Balón de Oro femenino.

Bonmatí lideró a su equipo en una temporada histórica en la que Barcelona ganó la Champions League, LaLiga y la Copa de la Reina.

Sus compañeras de equipo Mariona Caldentey y Caroline Graham Hansen también estuvieron entre las finalistas, destacando la presencia de Barcelona en la élite del fútbol femenino.

Premio Kopa para Lamine Yamal

El Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista sub-21, fue otorgado a Lamine Yamal del FC Barcelona, quien este año rompió varios récords.

Entre sus logros se encuentra ser el jugador más joven en anotar en LaLiga y en la Eurocopa con España, además de debutar y anotar con la Selección Española.

Emiliano Martínez, el mejor portero del año

Por otra parte, el Trofeo Yashin, que premia al mejor arquero, fue para Emiliano Martínez, quien actualmente milita en el Aston Villa.

Martínez superó a competidores como Andriy Lunin del Real Madrid y Unai Simón del Athletic Club, consolidando su estatus como uno de los mejores en su posición.

Además, la distinción al mejor entrenador masculino fue para Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, tras una temporada en la que el equipo merengue conquistó LaLiga, la Supercopa de España y la Champions League.

En cuanto al fútbol femenino, Emma Hayes fue galardonada como la mejor entrenadora por su trabajo con el Chelsea y la Selección de Estados Unidos.

Jennifer Hermoso recibió el Premio Sócrates, en reconocimiento a su destacada labor humanitaria en el mundo del deporte, demostrando su compromiso dentro y fuera de las canchas.

#OFICIAL Los entrenadores del año del fútbol.



Emma Hayes y Carlo Ancelotti pic.twitter.com/NUngefFVw0 — Carlos Reynoso ✍️ (@CarlosReynosoKC) October 28, 2024

Con estos premios, la ceremonia del Balón de Oro 2024 culminó celebrando las hazañas individuales y colectivas en el fútbol mundial.

Comentarios