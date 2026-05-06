Registran cifra récord para sorteo del maratón de Londres

La inscripción en esta lista da derecho a participar en un sorteo que los organizadores presentan como 'totalmente aleatorio' para la edición 2027 del maratón

Una cifra récord de 1.33 millones de personas se han registrado este año para participar en el maratón de Londres de 2027, que se celebrará el domingo 25 de abril del año próximo, según han comunicado los organizadores.

Los solicitantes nacionales han superado el millón de personas por primera vez (1,008,091), lo que supone un 1.8 % de la población del Reino Unido, con una proporción casi igual de hombres y de mujeres. La inscripción duró sólo siete días, y se cerró el 1 de mayo.

A ellos se les añaden 330,450 solicitantes desde el extranjero, la mayoría estadounidenses, por delante de franceses, irlandeses o alemanes.

"Esta cifra total asombrosa de solicitantes pone a Londres como el maratón más deseado del mundo", consideró el director ejecutivo de London Marathon Events, Hugh Brasher.

La inscripción en esta lista da derecho a participar en un sorteo que los organizadores presentan como "totalmente aleatorio". Los resultados se conocerán a principios de julio.

En este récord de solicitudes tal vez ha jugado un papel las noticias que dieron la vuelta al mundo en el último maratón londinense del 26 de abril, cuando el keniano Sebastian Sawe rompió el récord del mundo bajando de dos horas su tiempo total.

Participar en el sorteo es gratis, pero los elegidos deberán pagar 80 libras (92 euros) en el caso de los nacionales y 225 libras (260 euros) en los extranjeros para presentarse en la parrilla de salida en la fecha señalada.

Los organizadores ha adelantado que están considerando extender la jornada del maratón a dos días el próximo año, sábado y domingo, con un reparto en principio de hombres y mujeres, aunque no han aclarado cuáles serán las modalidades exactas.