Sabastian Sawe rompe récord mundial al ganar Maratón de Londres

El keniano, de 29 años, quien retuvo su título en Londres, dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles para alentarlo

El keniano Sabastian Sawe escribió un nuevo capítulo en la historia, debido a que se convirtió en la primera persona en romper la marca de dos horas de la Maratón de Londres.

Sawe pulverizó el récord mundial masculino por 65 segundos al ganar este domingo con 1:59:30.

El keniano, de 29 años, quien retuvo su título en Londres, dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles de la capital británica para animarlo.

“Lo que llega hoy no es solo para mí, sino para todos nosotros hoy en Londres” exclamó Sawe.

En segundo lugar se clasificó el etíope Yomif Kejelcha, quien bajó de las 2 horas al cruzar la meta en 1:59:41 en su primer maratón, mientras que Jacob Kiplimo, de Uganda, superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial al terminar en 2:00:28.

También se inició un récord en la rama femenil, donde la etíope Tigst Assefa se escapó a falta de unos 500 metros para ganar en 2:15:41 y defender el título con el tiempo más rápido de la historia en un maratón solo para mujeres.

En las carreras en silla de ruedas hubo un doblete suizo, con Marcel Hug imponiéndose para un sexto título masculino consecutivo, mientras que Catherine Debrunner obtuvo la victoria en un final cerrado para defender su título.