Real Madrid celebra decisión de FIFA sobre derechos comerciales

El Real Madrid expresó su satisfacción por la decisión de la FIFA de retirar la propuesta para vender parcialmente los derechos comerciales de sus competiciones, al considerar que representa un resultado favorable para el fútbol y para quienes forman parte de este deporte.

En un comunicado difundido este domingo, la institución madridista también reconoció la postura asumida por la UEFA, las confederaciones, federaciones y demás organismos que rechazaron la iniciativa, al destacar que su unidad permitió proteger los intereses del fútbol en un momento determinante.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

Defiende el papel de los clubes

El club recordó que las instituciones deportivas son la base del desarrollo del fútbol internacional, al ser responsables de descubrir, formar y preparar a los jugadores que posteriormente integran las selecciones nacionales y participan en torneos como la Copa del Mundo.

Asimismo, sostuvo que las competencias de selecciones nacionales representan un patrimonio de interés público que pertenece a las naciones, a los aficionados y a la sociedad, por lo que consideró que estos eventos no deben tratarse como activos financieros destinados a generar beneficios para unos cuantos.

El Real Madrid reiteró su rechazo a cualquier propuesta que implique comercializar ingresos futuros de las competiciones sin asumir los riesgos y costos que enfrentan los clubes, al señalar que son estas instituciones las que sostienen la estructura del fútbol profesional.

En ese sentido, afirmó que iniciativas de este tipo no deberían volver a plantearse, ya que trasladan beneficios económicos a terceros mientras la responsabilidad deportiva y financiera permanece en los clubes.

Recuerda su postura frente a LaLiga y CVC

La entidad también recordó que ha mantenido la misma postura en el ámbito nacional al oponerse al acuerdo mediante el cual LaLiga comprometió una parte de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cinco décadas a cambio de la entrada del fondo de inversión CVC.

Para el conjunto blanco, comprometer recursos que corresponden a los clubes durante un periodo tan prolongado constituye un precedente que el fútbol debe evitar tanto en España como en el escenario internacional.