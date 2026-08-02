Plan de la FIFA para privatizar el fútbol habría sido descartado

El plan contemplaba transferir los activos más lucrativos de la FIFA —derechos de televisión, patrocinios, licencias y boletería— a esta nueva estructura

El ambicioso y controvertido plan de la FIFA para privatizar una parte sustancial de su imperio comercial ha colapsado de manera definitiva. La iniciativa, impulsada directamente por el presidente del organismo, Gianni Infantino, se desmoronó tras una rebelión abierta de directivos del fútbol mundial, amenazas de boicot al Mundial y fracturas severas dentro de la propia cúpula ejecutiva de la FIFA.

La propuesta buscaba recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación del 20% de una nueva entidad con fines de lucro denominada FIFA Forward Enterprise, la cual valoraba la rama comercial del organismo en 20.000 millones de dólares.

El plan contemplaba transferir los activos más lucrativos de la FIFA —derechos de televisión, patrocinios, licencias y boletería— a esta nueva estructura.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso confirmaron que el acuerdo ha quedado completamente desestimado. La firma de capital de riesgo Thrive Capital, dirigida por Joshua Kushner (hermano de Jared Kushner), figuraba como el inversor ancla del proyecto, respaldada por la asesoría financiera de JPMorgan. Ante el rechazo generalizado, la firma ha optado por retirarse.

"No quieren seguir involucrados en este desastre. Se estaba convirtiendo en una pesadilla para la marca", reveló una fuente vinculada a las negociaciones canceladas.

La rebelión de las confederaciones y la amenaza del Mundial

El plan de Infantino generó un rechazo categórico en las principales organizaciones del fútbol mundial:

UEFA (Europa): Amenazó con prohibir la participación de sus selecciones en torneos organizados por la FIFA hasta que el proyecto fuera desechado por completo. La ausencia de potencias como Inglaterra, España, Alemania, Francia e Italia habría dejado sin valor comercial al Mundial.

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): Rechazó de forma contundente la propuesta.

AFC (Asia): Se sumó formalmente a la oposición esta semana.

Infantino había intentado asegurar el respaldo de las 211 federaciones miembro mediante la promesa de pagos directos de hasta 40 millones de dólares para cada una, fijando como fecha límite el 19 de septiembre. La medida fue catalogada por sus críticos como un intento de coacción financiera.

Ruptura interna: "Es el proyecto de una sola persona"

La crisis ha puesto en riesgo el propio liderazgo de Infantino al frente de la FIFA. En declaraciones de inusual dureza, el Director Operativo de la FIFA, Kevin Lamour, arremetió abiertamente contra el presidente.

"El proyecto que ha desatado tanta controversia no es un proyecto de la FIFA. Es el proyecto de una sola persona", declaró Lamour, denunciando una "mentira por omisión durante meses", así como una grave falta de transparencia, gobernanza y respeto dentro de la organización.

La FIFA da un paso atrás

A pesar de que el organismo insiste públicamente en que "nadie está vendiendo el fútbol", fuentes del sector confirman que tanto Thrive Capital como JPMorgan han cerrado el expediente.

Sin capital privado sobre la mesa, la FIFA continuará gestionando la venta de sus derechos comerciales de manera interna bajo su modelo tradicional sin fines de lucro, respaldada por los ingresos generados en el Mundial ampliado de 48 equipos.

El desenlace deja una advertencia clara para los fondos de inversión privada que buscan ingresar al deporte rey: las barreras políticas y la estructura tradicional del fútbol global siguen siendo, por ahora, infranqueables.