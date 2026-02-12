Rayados recibe al Xelajú con el objetivo de octavos de Concacaf

Monterrey recibe hoy al Xelajú de Guatemala en la batalla de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Los Rayados de Monterrey reciben esta noche al Xelajú guatemalteco con la idea de ganar y clasificarse a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Después de empatar 1-1 con un gol de último momento en el duelo de ida de la pasada semana, el cuadro regio tratará de aprovechar su condición de local para confirmar su condición de favoritos.

Son los Rayados el mejor equipo de la Concacaf en los últimos 15 años, con 5 títulos desde 2011. Este miércoles saldrán a confirmarlo con un cuadro sólido en todas sus líneas.

El pasado miércoles, el Xelajú tomó ventaja con un gol de Joffre Escobar en el minuto 83, pero el equipo se echó atrás en los instantes finales y Jesús Corona empató por los Rayados, que llegan al duelo con un gol de visitante a su favor.

Aunque exhiben el segundo mejor ataque del Clausura 2026, la Pandilla aparece en el noveno lugar de la clasificación, pero esta noche quiere empezar a recomponer el rumbo con un triunfo en Concachampions.

El Xelaju va sexto del torneo de liga de Guatemala en el que muestra la mejor defensa, lo cual tratará de ratificar en el "Gigante de Acero".

Roberto Hernández, estratega del cuadro centroamericano, ha repetido en la semana que su equipo está motivado después de haber empatado el duelo de ida ante Rayados y confía en dar un golpe en la casa de su rival.

"Ningún equipo es invencible; estamos motivados", señaló el estratega.

El ganador de la serie enfrentará al que avance del enfrentamiento entre Cruz Azul y Vancouver.