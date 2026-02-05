Monterrey saca empate contra Xelajú de última instancia

Monterrey no bajó los brazos y, pese a las dificultades para romper el bloque defensivo, encontró el empate en la recta final del encuentro

El conjunto regiomontano no pudo obtener la victoria en contra del Xelajú de Guatemala empatando de último minuto en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, resultado que deja abierta la eliminatoria de cara al duelo de vuelta en el gigante de acero.

Un inicio intenso en territorio guatemalteco

El encuentro, disputado en el Estadio Cementos Progreso, mostró desde el inicio a un Monterrey con mayor posesión del balón y control del ritmo del juego, sin embargo, el conjunto guatemalteco supo plantarse con orden defensivo, apostando por transiciones rápidas y el apoyo constante de su afición.

La estrategia del conjunto guatemalteco dio frutos al adelantarse en el marcador y dominando en gran parte el partido, sorprendiendo a los Rayados y desatando la euforia en las gradas.

Xelajú golpea primero, Monterrey responde

El primer gol del partido llegó por conducto de Joffré Escobar al minuto 82, quien aprovechó un descuido defensivo para definir con precisión dentro del área y poner en ventaja al equipo local.

Monterrey no bajó los brazos y, pese a las dificultades para romper el bloque defensivo, encontró el empate en la recta final del encuentro gracias a Jesús “Tecatito” Corona, quien realizó un potente disparo y colocado en el cual venció al portero Rubén Darío Silva y terminó por igualar el marcador.

Dominio visitante y resistencia local

A lo largo del partido, el conjunto regiomontano fue superior en estadísticas como posesión y llegadas al arco, pero se topó con una defensa bien organizada con una formación clásica de 4-4-2 y un Xelajú que supo sufrir en los momentos más complicados.

El empate final refleja el contraste de estilos: la experiencia internacional de Monterrey frente al orden táctico y la intensidad del equipo guatemalteco.

La serie queda abierta para la vuelta

Con el 1-1 en el marcador global, la eliminatoria se definirá en el partido de vuelta que se disputará en el Estadio Monterrey, parte con una ligera ventaja por cerrar la serie en casa, pero Xelajú ha demostrado que puede competir de igual a igual.

Para el conjunto guatemalteco, este resultado representa una oportunidad histórica de pelear por la clasificación ante uno de los clubes más poderosos de la región.

La Concacaf Champions Cup sigue dejando emociones, y Xelajú ya demostró que no será un rival fácil en esta edición del torneo.