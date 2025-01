 Rams aplasta a Vikings por 27-9, ahora enfrentará a Eagles

Los Angeles Rams vapulearon este lunes 27-9 a los Minnesota Vikings y se clasificaron a la ronda divisional de la Conferencia Nacional (NFC) en la que visitarán a Philadelphia Eagles el próximo domingo.

El otro juego de la fase divisional en la NFC lo protagonizarán este sábado Detroit Lions y Washington Commanders.

El partido que estaba programado en el SoFi Stadium en Inglewood, California, se jugó en el State Farm Stadium, en Glendale (Arizona), debido a los incendios que azotan el área de Los Angeles.

La defensiva del equipo del entrenador Sean McVay tuvo un destacado desempeño. Capturó a Sam Darnold, 'quarterback' de Vikings, en nueve ocasiones, empataron el récord de capturas en un juego de 'playoffs'. A la ofensiva Matthew Stafford pasó para 209 yardas y dos anotaciones.

Los Rams tomaron el control 10-0 en el primer cuarto con un envío a las diagonales que atrapó Kyren Williams y un gol de campo.

Vikings respondió con un gol de campo en le inicio del segundo cuarto que los acercó 10-3, reacción que apagó la defensiva de Los Angeles. Ahkello Witherspoon golpeó a Sam Darnold, provocó un balón suelto que recuperó Jared Verse, quien lo llevó hasta la anotación para alejarse 17-3.

Una serie después la defensiva volvió a capturar a Darnold y dejó a su ofensiva de convertir con otro envío de 'touchdown' hacia Davis Allen que envió el juego al descanso 24-3.

En el tercer cuarto, luego de que Rams se alejó 27-3 con gol de campo, los Vikings al fin cruzaron las diagonales con envío hacia T.J. Hockenson para recortar 27-9.

Minnesota intentó mantener su reacción, pero sucumbió ante el dominio de la defensiva local que en el último periodo no permitió puntos para mantener la victoria.

La ronda divisional de la NFC la jugarán Lions-Commanders, el sábado, y Eagles-Rams, un día después.

En la Conferencia Americana esta fase iniciará el sábado con la visita de Hosuton Texans a los campeones Kansas City Chiefs y concluirá el domingo cuando Buffalo Bills reciba a Baltimore Ravens.

Resultados de la ronda de comodines de la NFL:

11.01: Texans 32-12 Chargers y Ravens 28-14 Steelers.

12.01: Bills 31-7 Broncos, Buccaneers 20-23 Commanders y Eagles 22-10 Packers.

13.01: Rams 27-9 Vikings.

Descansaron: Kansas City Chiefs, número uno de la Conferencia Americana y Detroit Lions, primer lugar de la Conferencia Nacional.

Next up: The Divisional Round. #NFLPlayoffs pic.twitter.com/LIqCrSm9JW