¿Quién ganará entre Makhachev e Ian Garry según la IA?

Makhachev conquistó el campeonato wélter al derrotar a Jack Della Maddalena y ahora intentará consolidar su etapa en las 170 libras

Islam Makhachev e Ian Machado Garry disputarán el campeonato de peso wélter en una pelea que enfrentará el dominio en el suelo del campeón contra la movilidad, el alcance y el volumen de golpeo del retador irlandés.

El combate encabezará UFC 330 el próximo 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, donde Makhachev realizará la primera defensa del cinturón que conquistó después de subir desde la división de peso ligero.

El ruso llegará con récord profesional de 28 victorias y una derrota, además de una racha de 16 triunfos consecutivos, empatando este récord de más triunfos consecutivos con la leyenda brasileña Anderson Silva.

Garry, por su parte, presenta una marca de 17-1 y recibió la oportunidad titular después de encadenar victorias sobre Carlos Prates y el excampeón Belal Muhammad.

Makhachev buscará imponer su dominio en el suelo

La principal fortaleza del campeón se encuentra en su capacidad para combinar presión, derribos y control posicional. Makhachev promedia poco más de tres derribos por cada 15 minutos y presenta una efectividad cercana al 53 por ciento en sus intentos, además de una defensa de derribo superior al 90 por ciento.

Su planteamiento no depende únicamente de llevar el combate al suelo. El ruso ha desarrollado un golpeo más preciso y utiliza sus ataques de pie para reducir la distancia, llevar a sus rivales contra la reja y comenzar desde ahí su trabajo de lucha.

También recibe menos golpes significativos que Garry y cuenta con una amenaza de sumisión considerablemente mayor. De sus 28 victorias profesionales, 13 terminaron por esta vía, por lo que cualquier error del retador durante los intercambios en el suelo podría dejarlo expuesto.

Makhachev conquistó el campeonato wélter al derrotar a Jack Della Maddalena y ahora intentará consolidar su etapa en las 170 libras. Una victoria también le permitiría ampliar una de las rachas más importantes en la historia reciente de UFC.

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El alcance de Garry representa su mayor oportunidad

Ian Machado Garry llegará con una ventaja física evidente. Mide aproximadamente 1.91 metros y tiene un alcance de 74 pulgadas, cuatro más que Makhachev, condiciones que buscará utilizar para mantener la pelea a larga distancia.

El irlandés conecta cerca de 4.8 golpes significativos por minuto y suele apoyarse en desplazamientos laterales, patadas y golpes rectos para evitar intercambios prolongados. Su reto será conservar esa movilidad mientras Makhachev presiona y busca cerrar los espacios.

Garry cuenta con una defensa de derribo cercana al 80 por ciento, un indicador importante ante el estilo del campeón. Sin embargo, deberá mantener esa efectividad durante cinco episodios y evitar permanecer demasiado tiempo con la espalda contra la jaula.

Su única derrota profesional ocurrió frente a Shavkat Rakhmonov por decisión unánime. A pesar del resultado, Garry logró resistir posiciones complicadas y mostró recursos defensivos ante uno de los peleadores más completos de la categoría.

Para conquistar el cinturón, el retador necesitará administrar la distancia, aumentar su volumen de golpeo y obligar a Makhachev a trabajar los derribos desde posiciones desfavorables. Una pelea prolongada de pie elevaría considerablemente sus posibilidades.

Esta es la probabilidad de quién terminará como campeón según la IA

Fight Prophet: Makhachev 53% e Ian Garry 47%.

Probetrics: Makhachev 53% e Ian Garry 47%.

Combat Edge: Makhachev 50% e Ian Garry 50%.

Moirai: Makhachev 70.8% e Ian Garry 29.2%.

ChatGPT: Makhachev 68% e Ian Garry 32%.