Mexicano Imanol Rodríguez peleará ante Alden Coria en UFC 332

El enfrentamiento reunirá a dos peleadores jóvenes que buscan abrirse camino en una de las divisiones más competitivas de UFC

El mexicano Imanol “Himan” Rodríguez se perfila para enfrentar a Alden “Cobra” Coria en un combate de peso mosca programado para UFC 332, evento que se celebrará el próximo 3 de octubre en el Delta Center de Salt Lake City, Utah.

El enfrentamiento reunirá a dos peleadores jóvenes que buscan abrirse camino en una de las divisiones más competitivas de UFC.

Rodríguez llegará con su poder finalizador como principal carta de presentación, mientras que Coria intentará aprovechar su mayor experiencia dentro del octágono.

La empresa todavía no publica la cartelera completa de UFC 332, por lo que se espera que durante las próximas semanas se den a conocer más combates y la pelea que encabezará la función.

Imanol Rodríguez busca mantener su paso invicto

Originario de Ensenada, Baja California, Imanol Rodríguez presenta una marca profesional de siete victorias sin derrota.

El mexicano ha terminado todos sus combates, con seis triunfos por nocaut o nocaut técnico y uno por sumisión.

“Himan” consiguió su contrato después de destacar en Dana White’s Contender Series y posteriormente debutó en UFC con una victoria por nocaut técnico sobre el peruano Kevin Borjas, durante la función celebrada el 28 de febrero de 2026 en la Arena CDMX.

Rodríguez entrena en American Kickboxing Academy, equipo del que han surgido destacados campeones de artes marciales mixtas. Su estilo combina presión, velocidad y poder de golpeo, características que lo han convertido en uno de los prospectos mexicanos a seguir dentro de las 125 libras.

El peleador de 26 años estaba contemplado para enfrentar a Matt Schnell en junio, pero salió de aquel compromiso debido a una lesión. Su aparición en Utah representaría su regreso a la competencia y su primera participación en un evento numerado de UFC.

Alden Coria atraviesa una racha ascendente en UFC

Del otro lado estará Alden Coria, peleador estadounidense de ascendencia mexicana que cuenta con un récord profesional de 13 victorias y tres derrotas. A lo largo de su carrera ha conseguido cinco triunfos por nocaut y cuatro mediante sumisión.

Coria fue campeón de peso mosca en Fury FC antes de llegar a UFC. Desde su incorporación a la compañía, ha derrotado a Alessandro Costa, Luis Gurule y Stewart Nicoll, resultados que le permiten mantenerse invicto en sus primeras tres presentaciones dentro del octágono.

El combate plantea un contraste atractivo: Rodríguez ha construido su carrera con finalizaciones y conserva el invicto, mientras que Coria posee mayor recorrido profesional y ha demostrado capacidad para mantener un ritmo constante durante tres asaltos.

Una victoria en UFC 332 podría impulsar al ganador hacia rivales con mayor experiencia y acercarlo a posiciones relevantes de la división mosca. Para Rodríguez, además, el compromiso representa la oportunidad de prolongar su invicto y consolidarse como una de las nuevas figuras mexicanas de la empresa.