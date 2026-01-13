Quién es Álvaro Arbeloa nuevo DT de Real Madrid

La salida de Xabi Alonso abrió un cambio inmediato en el banquillo del Real Madrid. El club apuesta por Álvaro Arbeloa: conoce su trayectoria completa aquí

El Real Madrid confirmó este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, tras un ciclo de apenas siete meses al frente del conjunto merengue. La decisión se dio un día después de la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, resultado que precipitó el cambio en el banquillo.

De manera simultánea, el club anunció la incorporación de Álvaro Arbeloa como nuevo responsable del primer equipo. En el comunicado oficial no se especificó la duración del nombramiento, por lo que su etapa inicia bajo un esquema abierto, a la espera de definiciones internas conforme avance la temporada.

Salida de Xabi Alonso tras la Supercopa de España

Xabi Alonso llegó al banquillo del Real Madrid en el segundo semestre del año, en una apuesta por un perfil identificado con la institución. Sin embargo, los resultados recientes y la derrota en un partido clave como la final de la Supercopa influyeron en la determinación de la directiva.

El exfutbolista, campeón del mundo como jugador, cierra así una etapa breve al frente del primer equipo, en la que el club optó por un relevo inmediato para encarar los compromisos que se avecinan en las competiciones nacionales.

Álvaro Arbeloa asume el primer equipo

Álvaro Arbeloa tomó las riendas del primer equipo tras desempeñarse como entrenador del Real Madrid Castilla desde junio de 2025, cargo al que llegó en sustitución de Raúl González. Bajo su gestión, el filial se mantiene en la cuarta posición del Grupo 1 de la Primera RFEF.

Su trayectoria como técnico se ha desarrollado de forma íntegra en la cantera madridista. Inició en la temporada 2020/21 con el Infantil A, equipo con el que obtuvo el título de Liga. Posteriormente dirigió al Cadete A en la campaña 2021–2022.

Entre 2022 y 2025, Arbeloa estuvo al frente del Juvenil A, periodo en el que logró resultados destacados. En la temporada 2022–2023 consiguió el triplete: Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones. Más adelante, sumó un nuevo campeonato de Liga en la temporada 2024–2025.

Trayectoria de Arbeloa como jugador del Real Madrid

Antes de su etapa como entrenador, Álvaro Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid como futbolista entre 2009 y 2016. Durante ese periodo disputó 238 partidos oficiales y formó parte de una de las etapas más exitosas del club.

En su palmarés como jugador destacan ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España, consolidando su vínculo histórico con la institución.

Primer reto inmediato en la Copa del Rey

El debut de Arbeloa en el banquillo del primer equipo será de manera inmediata. Su primer compromiso oficial está programado para este miércoles, cuando el Real Madrid visite al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto merengue, con la atención puesta en la gestión del vestidor y el desempeño competitivo en un calendario exigente.

