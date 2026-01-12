FC Barcelona vence al Real Madrid en la final de la Supercopa

Raphinha fue el encargado de abrir el marcador en esta final en el minuto 36 de juego tras un mano a mano en contra del jugador Aurelién Tchouaméni

El conjunto catalán ganó su segunda Supercopa de España de forma consecutiva al vencer con un marcador de 3-2 a su similar del Real Madrid, el FC Barcelona venía como amplio favorito para ganar esta copa aunque al pasar los minutos de juego, el partido estuvo sumamente igualado ocasionando distintas llegadas y generando llegadas ofensivas por parte de ambas escuadras.

Primera anotación fue blaugrana

Raphinha fue el encargado de abrir el marcador en esta final en el minuto 36 de juego tras un mano a mano en contra del jugador Aurelién Tchouaméni quien disparó con pierna izquierda al fondo de la escuadra baja del lado izquierdo de la portería de Thibaut Courtois para marcar el 1-0 momentáneo.

Después, al llegar al minuto 45 del encuentro, 3 anotaciones llegaron de manera repentina en los minutos de compensación, Vinicius Jr anotó el empate en el minuto 47, de manera rápida el FC Barcelona respondió con una anotación de Robert Lewandowski a los dos minutos después del empate madridista.

Segundo tiempo con mayor intensidad

Los 22 jugadores que iniciaron el primer tiempo fueron los mismos que arrancaron para la segunda mitad, al arrancar el segundo tiempo, los blancos se posicionaron en el campo de una forma mayormente ofensiva, y por el otro lado el Barcelona se defendía un poco más, tras pasar 28 minutos del segundo tiempo, apareció el delantero Raphinha de nueva cuenta para aumentar la ventaja para el equipo barcelonista con un 3-2 parcial.

Al minuto 76 justos después de la tercera anotación del FC Barcelona, Xavi Alonso decidió mover sus piezas al ingresar a Kylian Mbappe y David Alaba por Dean Huijsen y Gonzalo García, el ingreso de Mbappé tomó por sorpresa a la mayoría de los aficionados de Madrid, ya que a finales de 2025, había presentado un esguince en su rodilla derecha de lo cual muchos habían especulado su ausencia para esta final; sin embargo, si pudo obtener algunos minutos de juego aunque desafortunadamente su actuación no fue la suficiente para poder quedar campeón.

Pequeña esperanza madridista

Llego el minuto 91 cuando Frenkie de Jong salió expulsado tras una durísima entrada hacia Kylian Mbappé y de esta forma le dio una pequeña esperanza al Real Madrid de poder igualar el partido y alargarlo a los penales, el conjunto blanco siguió intentando en varias ocasiones aunque no fue suficiente.

FC Barcelona, campeón de la Supercopa de España

El FC Barcelona terminó coronándose como campeón de la Supercopa de España por segundo año consecutivo y suma su Supercopa número 16 en su historia, dejando al Real Madrid como el segundo equipo con más supercopas con 16.