¿Qué es la misteriosa sustancia que inhaló Neymar?

La goleada de Brasil 4-1 a Corea del Sur y que le dio su pase a octavos de final fue opacada por una polémica imagen de Neymar inhalando una misteriosa sustancia en el terreno de juego.



En el mundial con mayor tecnología y múltiples cámaras, la imagen de Neymar no pasó desapercibida y está causando revuelo alrededor del mundo.



En las imágenes se puede ver cuando Neymar hace un gesto y se acerca al defensa Casemiro quien parece introducir algo desconocido en la nariz del delantero y después lo abraza y le dice algo al oído.



En otra toma el defensor Casemiro se queda observando a Neymar y después toca su nariz nuevamente.





Aunque los hechos se registraron antes de que iniciara el partido, fue hasta que este finalizó cuando un oficial interceptó a Neymar en la zona mixta hacia los vestidores y le avisó que debía acompañarlo a hacerse un control de antidoping.

Neymar looking nervous when he saw those fifa doping guys 😂 pic.twitter.com/gwzrWjZXNU